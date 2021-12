Rostock

Das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht macht den Einzelhändlern in Mecklenburg-Vorpommern Mut: Die höchsten Richter im Nachbar-Bundesland haben am Donnerstag die 2G-Regelung im Einzelhandel gekippt – mit einer möglicherweise richtungsweisenden Begründung: Ungeimpfte vom Einkaufen in Mode-, Spielwaren- oder Elektro-Märkten auszuschließen, habe kaum Einfluss auf die Entwicklung des Infektionsgeschehens, so die Lüneburger Juristen.

Der Handel in MV sieht sich durch das Urteil bestärkt und fordert, dass auch die Schweriner Landesregierung die Einschränkungen beim Shoppen kassiert: „Die Richter haben klar herausgearbeitet, dass der Handel kein Pandemie-Treiber ist. Das muss Konsequenzen haben – auch für MV“, fordert Peter Magdanz, City-Manager in Rostock und Vertreter von rund 200 Händlern allein in der Hansestadt.

Gericht: Handel kein Pandemie-Treiber

In Niedersachsen hatte ein Unternehmen geklagt, das nach Angaben des Gerichtes ein „Mischsortiment“ und mehrere Filialen betreibt. Ähnlich wie in MV durften Ungeimpfte bis Donnerstag auch im Nachbarbundesland lediglich in Super- und Getränkemärkten, Drogerien und Apotheken einkaufen. In allen anderen Geschäften hatten nur Genesene und Geimpfte Zutritt.

Doch diese Regelung habe, so die Richter, keinen Effekt auf das Pandemiegeschehen. Selbst bei der befürchteten Ausbreitung der Omikron-Variante nicht. „Der Senat habe bereits mehrfach beanstandet, dass verlässliche und nachvollziehbare Feststellungen zur tatsächlichen Infektionsrelevanz des Geschehens im Einzelhandel fehlten“, heißt es in einer Mitteilung des Gerichtes. Die 2G-Regel sei daher als „Infektionsschutzmaßnahme nicht notwendig und auch mit dem allgemeinen Gleichheitssatz nicht vereinbar“. Eine FFP2-Maskenpflicht sei zielführender als 2G.

IHK: Regel in MV muss auf den Prüfstand

Klaus-Jürgen Strupp, Präsident der Industrie- und Handelskammer zu Rostock, fordert nun, dass auch in MV die 2G-Regeln für den Handel auf den Prüfstand kommen: „Es ist doch niemandem zu erklären, dass für Mitarbeiter 3G ausreicht, für Kunden aber nicht. Die Regeln sind nicht schlüssig“, sagt er.

Wenn in Niedersachsen und möglicherweise bald auch in anderen Nachbarländern der Weihnachtsbummel wieder für alle erlaubt sei, werde das zu einem „Shopping-Tourismus“ führen. Den gab es bereits im Frühjahr 2020, als in MV die Baumärkte vom Land geschlossen wurden – in Schleswig-Holstein aber nicht. Das, so Strupp, dürfte allerdings auch nicht im Sinne der Pandemie-Bekämpfung sein.

Der Handelsverband Nord, Interessenvertreter von mehr als 5000 Einzelhändlern im Land, hält sich noch zurück: „Wir freuen uns für die Kollegen in Niedersachsen und prüfen jetzt, welche Auswirkungen das Urteil für MV haben könnte“, so Geschäftsführer Kay-Uwe Teetz.

Media Markt-Chef: Ungleichbehandlung muss enden

Deutlicher wird Torsten Grundke, geschäftsführender Gesellschafter des Media Marktes in Stralsund: „Auf dem Rücken des Handels wird versucht, Menschen zum Impfen zu drängen. Das muss aufhören.“ Die 2G-Regel sei auch aus anderen Gründen ungerecht: Blumenläden und Baumärkte dürfen für alle öffnen, der Media Markt aber nicht. „Wer sagt denn, dass ein Handy oder eine Waschmaschine keine Waren des täglichen Bedarfs sind?“

Die Schweriner Landesregierung kündigt bereits an, das Urteil sowie die Begründung aus Niedersachsen schnellstmöglich prüfen zu wollen, so Regierungssprecher Andreas Timm. Die CDU im Landtag geht davon aus, dass auch in MV gegen 2G geklagt wird. Nach dem Urteil aus Lüneburg müsse sich MV darauf einstellen, dass die Regel auch im Nordosten kippt, so Fraktionschef Franz-Robert Liskow. Er warnt aber, dass dies auch ungewollte Folgen haben könnte: „2G ist definitiv besser als ein Lockdown.“

Von Andreas Meyer