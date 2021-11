Rostock

Wenn dieser Mann ein Wirtschaftswunder für MV voraussagt, sollte man gut zuhören. Stefan Kapferer ist ein mächtiger Strippenzieher – in doppelter Hinsicht: Der 56-Jährige ist CEO, also Vorsitzender der Geschäftsführung, des Übertragungsnetzbetreibers 50 Hertz und damit tatsächlich Herr über jede Menge Strippen: Rund 10 500 Kilometer lang ist das Höchstspannungsstromnetz des Unternehmens im Osten Deutschlands plus Hamburg bislang, und es wächst. Insbesondere in der Ostsee vor Mecklenburg-Vorpommern.

Was das konkret für das Land bedeutet? Man kann es nur ahnen, wenn man sich mit Kapferer über gewaltigen Investitionen von 50 Hertz in MV unterhält. Was sagt er – was meint er? In seiner Liga geht es um Milliarden, jede unbedachte Äußerung könnte Anleger des börsennotierten Haupteigentümers Elia aufschrecken. Und doch ist der Spitzenmanager um große Worte nicht verlegen.

50-Hertz-Chef: „Für die Region spricht ja viel“

Die Rolle von 50 Hertz sieht er als „Enabler“ – sprich als Möglichmacher. Und damit meint Kapferer offenbar auch Möglichkeiten für MV, sich als Standort für gewaltige Industrieansiedlungen neu zu erfinden. So gewaltig, wie zuletzt die Tesla-Ansiedlung in Brandenburg. „Es könnte noch mal ein richtiges Wirtschaftswunder werden, für die Region spricht ja viel“, so sein Blick auf das Land.

Zum Beispiel durch den amerikanischen Chip-Hersteller Intel? „Viele Unternehmen haben einen riesigen Bedarf an Standorten für Industrieansiedlungen“, sagt Kapferer. Er sieht MV da klar im Vorteil. „Schon heute werden Standortentscheidungen unter dem Gesichtspunkt der Verfügbarkeit grüner Energie getroffen.“ Hintergrund: Für Industrie und Energiewirtschaft hat CO2 durch den europäischen Emissionshandel längst einen Preis – und der steigt. Je grüner der Strom, je günstiger die Produktion. MV erzeugt bereits mehr als das doppelte seines eigenen Strombedarfs – davon mehr als 70 Prozent aus erneuerbaren Energien, heißt es dazu aus dem Energieministerium MV.

„Chance, in Größenordnungen Arbeitsplätze zu schaffen“

„Es besteht hier die Chance, auf Industrieseite in Größenordnungen Arbeitsplätze zu schaffen“, ist Kapferer überzeugt. Aber der CEO warnt auch: „Was die deutschen Politiker leisten müssen, ist die Schnelligkeit – auch das haben wir bei Tesla gesehen.“

Solche Sätze haben um so mehr Gewicht, schaut man auf Kapferers Lebenslauf: Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Energie-Agentur, stellvertretender Generalsekretär der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in Paris. Da spricht kein Theoretiker, sondern ein Mann mit Verbindungen.

Apropos Verbindungen: 50 Hertz verbindet Offshore-Windparks in der Ostsee vor MV mit dem Festland. Aktuell bringen diese eine Leistung von 1,8 Gigawatt – rein rechnerisch versorgt man damit weit über eine Million Haushalte. Doch das ist erst der Anfang. 50 Hertz plant bis 2025 rund fünf Milliarden Euro für die gesamte Netzinfrastruktur. Etwa eine Milliarde davon laut Kapferer in die Projekte an und vor der Küste von MV.

Neuanfang für MV als Industriestandort

Zum Bau steht das Projekt Ostwind 3 mit 300 Megawatt (MW) an, das 2026 in Betrieb geht. Hinzu kommen eine Fläche vor dem Darß mit 900 MW und eine weitere mit 500 MW. Ab dem Jahr 2030 könnte schließlich eine Leitung mit schätzungsweise ein Gigawatt Windstrom vom künftigen Strom-Drehkreuz Bornholm nach MV bringen. Dass derart viel grüne Power einen echten Neuanfang für MV als künftiger Industriestandort bedeuten kann, davon scheint nicht nur der 50-Hertz-Chef überzeugt.

Selbstverständlich spreche das Energieministerium nicht über konkrete Ansiedlungsvorhaben, heißt es von einer Sprecherin. Aber ob Chip- oder Batteriefabrik: „Grundsätzlich wird die Verfügbarkeit grüner Energie zunehmend zum wichtigen Standortvorteil für Unternehmen. […] Wir werden die Chancen nutzen, die sich aus der Dekarbonisierung ergeben, um MV als Industrie- und Wissenschaftsstandort gerade für neue, saubere und nachhaltig grüne Industrien zu positionieren.“ Auf dem Weg dürfte es kein Nachteil sein, einen Mann wie Stefan Kapferer – mit einem vermutlich interessanten Telefonbuch – im Boot zu haben.

Von Juliane Schultz