Ein Auto kostet viel Geld. Durch Sprit, Versicherung, Kfz-Steuer und Werkstattkosten kommen schnell ein paar hundert Euro pro Jahr zusammen. Sind neue Reifen fällig, wird es noch happiger. Während Posten wie die Kfz-Steuer nicht beeinflusst werden können, haben Autofahrer an anderer Stelle durchaus die Möglichkeit, die Ausgaben zu drücken.

1) Smart Repair

Kleine Schramme aber eine große Rechnung? Das passiert schnell, wenn gleich der ganze Kotflügel neu lackiert wird. "Bevor das passiert, sollten Autofahrer sich vorher erkundigen, ob eine kleine Beschädigung nicht auch mithilfe von Smart Repair instandgesetzt werden kann", rät Gerrit Reichel vom Automobil-Club Verkehr (ACV).

Bei dieser Reparaturtechnik wird nur der wirklich betroffene Bereich bearbeitet. Die Anwendungsgebiete von Smart Repair reichen vom Beulendoktor bis zu Polsterreparaturen. Autofahrer könnten auf diesem Wege bei den Reparaturkosten 50 Prozent und mehr einsparen, schätzt Reichel.

2) Die Reifen

Wenn es beim Reifenkauf nicht immer das aktuelle Top-Modell sein muss, sind satte Rabatte drin. "Vorjahresmodelle haben auch ein gutes Profil, werden aber deutlich günstiger angeboten, wenn die neueste Reifengeneration auf den Markt kommt", weiß Dietmar Clysters vom Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK).

3) Fahrgemeinschaften

Wer wenig fährt, spart am meisten. Möglich ist das, wenn beispielsweise Arbeitskollegen Fahrgemeinschaften bilden. "Die lohnen sich auch schon, wenn man nur einen Teil der Strecke gemeinsam fährt oder sich nur bestimmte Wochentage dafür eignen", sagt Sören Heinze vom Auto Club Europa ( ACE).

4) Fahrweise anpassen

Autofahrer sollten zügig beschleunigen ohne den Motor hochzudrehen, also ohne Vollgas. Bei rund 2000 Touren hochschalten, rät der Tüv Süd. In der Stadt könne man auch im Fünften rollen. Der Verbrauch sinke etwa um die Hälfte, wenn man Tempo 50 im vierten Gang statt im zweiten fährt, teilt die Prüforganisation mit. An der Ampel oder im Stau lohnt es sich, wenn man nach mehr als 20 Sekunden Stillstand den Motor abschaltet. Eine Start-Stopp-Automatik regelt so etwas in Eigenregie. ZDK-Mann Clysters verweist darauf, unnötigen Ballast im oder auf dem Auto zu entfernen und immer auf den korrekten Luftdruck zu achten.

5) Werkstattchecks

Wer sein Auto regelmäßig in der Werkstatt prüfen lässt, sorgt dafür, dass der Wagen optimal eingestellt und damit sparsam unterwegs ist. Der Schreck über hohe Werkstattrechnungen lässt sich durch klare Absprachen vermeiden. "Das ist die beste Art der Kostenkontrolle: Umfang und die einzelnen Posten vorher mit der Werkstatt durchsprechen."

6) Clever tanken

Die Spritpreise variieren zumeist im Laufe eines Tages an den Tankstellen. "In der Regel sind die Preise zwischen 18 und 20 Uhr am günstigsten", sagt ACE-Mann Heinze. Am teuersten hingegen sei der Sprit morgens zwischen 6.00 und 9.00 Uhr, wenn die Nachfrage durch Pendler und Berufstätige besonders hoch sei. Erst ab circa 14.00 Uhr sinke der Preis dann wieder deutlicher. Spätabends und nachts hingegen kann es auch wieder teurer werden, weil manche Tankstellen Nachtzuschläge erheben.

7) Kfz-Versicherung vergleichen

Rückt der Herbst näher, kann die Kfz-Versicherung auf den Prüfstand kommen. "Man sollte aber darauf achten, dass der Beitrag zur Versicherung nur ein Aspekt ist. Auch Service-Leistungen beispielsweise gehören auf den Prüfstand", empfiehlt Heinze. Wer wechseln will, müsse darauf achte, dass die Kündigung bis zum 30. November bei der Versicherung eingegangen ist. Dann sei ein Anbieterwechsel zum 1. Januar möglich.

8) Autokauf

Steht der Kauf eines neuen Autos an, sollten Käufer im Autohaus konkret nach Tages- beziehungsweise Kurzzulassungen und Aktionen der Hersteller fragen. "Vorführwagen etwa liegen schnell mal 20 Prozent unter dem Normalpreis. Mit einem Jahreswagen sind noch höhere Nachlässe drin", sagt Clysters.

