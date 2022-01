Rostock

Wie geht es weiter beim größten Arbeitgeber in MV? Die Corona-Pandemie bremst den zuletzt rasanten Wachstumskurs der Rostocker Kreuzfahrt-Reederei Aida Cruises offenbar stärker aus, als bisher angenommen. Ende Februar stellt der deutsche Marktführer mit der „Aidacosma“ zwar ein nagelneues Schiff mit 2700 Kabinen in Dienst, gleichzeitig trennt sich aber Aida erneut von einem alten Schiff.

Nach nur zwei Jahren in Rostocker Diensten hat die Reederei die „Aidamira“ verkauft. Und: Der für 2023 geplante Neubau wird nicht kommen. Erstmals seit gut zehn Jahren hat Aida kein neues Schiff mehr bei den Werften bestellt. Wie sich das auf die Kunden und möglicherweise auch auf die Preise für Kreuzfahrten auswirkt, ist noch unklar, sagen Fachleute.

Neubau geht in die USA

Insgesamt neun Schiffe der sogenannten Helios-Klasse hat Aidas Mutterkonzern Carnival bei der Meyer-Gruppe in Papenburg gekauft. Die Maschinenraum-Segmente stammen aus Rostock, von der Neptun Werft. Drei der Schiffe sollten an Aida gehen. Doch die Pläne wurden geändert: Das Schwesterschiff von „Aidanova“ und „Aidacosma“ wird gebaut, geht aber in die USA.

Hansjörg Kunze, Vize-Präsident der Rostocker Reederei, bestätigt zudem, dass sich die Reederei von der „Aidamira“ trennt. Das Schiff war erst 2019 zur Kussmund-Flotte gestoßen, geht nun für einen nicht genannten Kaufpreis an die britische Reederei Ambassador Cruise Line. Heißt: Rund 700 Kabinen weniger bei Aida. Schon 2021 hatten die Rostocker ihr erstes Schiff, die „Aidacara“ mit rund 500 Kabinen abgegeben.

Experte: Rasantes Wachstum vorbei

Experten bezweifeln schon länger, dass Aida, TUI Cruises und Co. ihr rasantes Wachstum aus Vor-Corona-Zeiten fortsetzen können: „Gerade im nordeuropäischen Markt gab es zuletzt zweistellige Zuwächse bei den Passagieren. Die Normalisierung der Wachstumsraten war zu erwarten und stellt eine durchaus typische Entwicklung dar“, sagt Dr. Alexis Papathanassis, Kreuzfahrt-Professor an der Hochschule Bremerhaven.

Dass der Mutterkonzern Carnival Aida das dritte Schiff abnimmt – für Papathanassis kommt das nicht überraschend: „Die USA sind der mit Abstand wichtigste Kreuzfahrtmarkt“, sagt er. „2019 zählt die Kreuzfahrt-Branche weltweit knapp 30 Millionen Passagiere – die Hälfte davon in den Vereinigten Staaten. Und die Konzerne gehen davon aus, dass sich der US-Markt auch schneller erholen wird als der europäische.“

Außerdem: Die großen Konzerne hätten in der Krise gerade in Nordamerika viele alte Schiffe ausgemustert, nun müssten sie Geld verdienen und bräuchten neue, effiziente Schiffe. Allein die Aida-Mutter Carnival hat sich 25 Milliarden US-Dollar am Kapitalmarkt geliehen.

Aida plant klimaneutrale Schiffe

Aida selbst sieht die Lage optimistischer: „Mit der Indienststellung von ,Aidacosma’ werden wir weiter wachsen“, sagt Aida-Vize Kunze. Weltweit hatte Aida zuletzt 5000 neue Mitarbeiter gesucht, vor allem für Jobs an Bord. „Dabei bleibt es“, so Kunze. Die Branche hoffe darauf, dass sich die Lage nach Ostern entspannen wird – und auch Aida die Schiffe wieder voll auslasten könne. Auch Neubauten schließt Kunze nicht aus: Aida arbeite intern weiter an Plänen für „ein emissionsneutrales Kreuzfahrtschiff“.

Ob sich die „Delle“ beim Wachstum auf die Preise auswirken werde, kann Experte Papathanassis noch nicht sagen: Für eine Einschätzung sei es noch zu früh.

Von Andreas Meyer