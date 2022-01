Rostock

Bereits zehn der aktuell 14 Schiffe der Kreuzfahrtreederei Aida Cruises sind nach der Corona-Auszeit wieder im Einsatz. Eine logistische Herausforderung angesichts der unterschiedlichen Pandemie-Regelungen in den Ländern weltweit. Gleichzeitig benötigt der deutsche Kreuzfahrtprimus weltweit 5000 neue Mitarbeiter. 800 werden hierzulande gesucht. „Das war und ist ein Kraftakt“, sagt Haike Witzke, Personalchefin von Aida Cruises.

Jährlich mindestens 3500 Stellen neu besetzen

Normalerweise erfolgen die Personalplanungen des Unternehmens mit etwa 24 Monaten Vorlauf. „Denn alljährlich sind 3500 bis 4000 Jobs neu zu besetzen. Diese Größe resultiert aus der konkreten Zahl der jeweils in Fahrt befindlichen Schiffe und der Fluktuation“, so Haike Witzke.

Aufgrund der Corona-Turbulenzen waren aber nicht nur die Schiffe im Lockdown, sondern auch die Personalplanungen vom Stillstand betroffen. Als Aida im Mai wieder schrittweise mit der Talentsuche für die Schiffe und den Landbereich begann, wurde auch die Suche nach Auszubildenden für den Landbereich in Rostock wieder aufgenommen. Innerhalb kürzester Zeit gingen 80 Bewerbungen ein. „Damit hatten wir nicht gerechnet“, betont die Personalchefin, die seit 1993 in der Branche tätig ist und das Unternehmen mit aufgebaut hat.

Gut 60 Nationen an Bord der schwimmenden Hotels

Was aber sollte Interessenten heutzutage locken, in der Kreuzfahrtbranche anzuheuern?

„Zugegeben, es braucht schon etwas Mut – völlig unabhängig von der Pandemie – auf ein Kreuzfahrtschiff aufzusteigen. Zumindest ging es mir so“, erklärt Michael Kasten (45). Er gehört zu den vielen Quereinsteigern bei Aida. Die Mitarbeiter gehören rund 60 Nationen an, die in mehr als 220 Tätigkeitsbereichen aktiv sind. Etwa 25 Prozent der Crew an Bord stammen aktuell aus Deutschland und Europa.

Am Anfang dominierte die Ungewissheit. Ich hatte überhaupt keine Vorstellung vom Bordleben“, erklärt der Diplomingenieur für Elektrotechnik. 13 Jahre Bundeswehr, danach Entwickler von Sicherheitskonzepten bei einem in München beheimateten Großkonzern – eine sichere Karriere war programmiert. Mit 37 dann der Neustart.

87 Schiffe in Konzerngruppe Aida Cruises fährt seit 2004 unter italienischer Flagge. Vor 17 Jahren wurde die Kreuzfahrtreederei, deren Firmenzentrale sich in Rostock befindet, Teil der kontinentaleuropäischen Organisation – der Costa Gruppe. Diese gehört zum Weltmarktführer der Branche – der britisch-US-amerikanischen Carnival Corporation & plc. Die Konzerngruppe verfügt gegenwärtig über insgesamt 87 Schiffe. Aufgrund der Corona-Pandemie herrschte über Monate fast ausnahmslos Stillstand. Die Firmengruppe musste insgesamt 24 Milliarden Euro an Krediten aufnehmen.

Der gebürtige Stralsunder stieg bei seinem ersten Törn mit einem der schwimmenden Hotels 2013 im Inselstaat Singapur auf. Als Sicherheitsoffizier. Mit seinem Team war er unter anderem für die Überwachung der Sicherheit an Bord zuständig und trainierte die Crew entsprechend.

Personalchef eines mittelständischen Betriebes

„Dass mich die Seefahrt derart packen würde, hätte ich nicht geglaubt“, sagt Kasten. Man entdecke mit seinem Arbeitsort die Welt. Er fuhr auf allen Schiffen der Flotte. „Die Zufriedenheit der Gäste zu spüren und etwas tun zu können, dass sie die Auszeit vom Alltag genießen, ist etwas Außergewöhnliches.“ Da brauche es nicht viel mehr Motivation für den Job.

Kasten erlebte, welche Karrierechancen der „Mikrokosmos Kreuzfahrt“ bietet. Er stieg zum Personalchef auf und wurde somit Mitglied der Schiffsleitung.

Je nach Schiffsgröße bedeutet das Verantwortung für 450 bis 1400 Mitarbeiter – vergleichbar etwa mit der Größe eines mittelständischen Betriebes. Eine besondere Herausforderung: Das Durchschnittsalter der Multi-Kulti-Crews liegt bei 30 Jahren und es sind praktisch alle Religionen vertreten. Statt eines Salärs, das etwa mit dem eines Polizisten an Land vergleichbar ist, verdiente der gebürtige Vorpommer mehr als das Doppelte.

Die Kehrseite des Lebens auf einem Luxusdampfer: Sieben-Tage-Woche und viele Zehn-Stunden-Arbeitstage. Hinzu kommen nicht selten Heimweh und Sehnsucht nach der Familie. Manch einer kapituliert da. Da taugen auch gute Entlohnung, Benefits und lange Urlaubsphasen nicht immer als Trostpflaster.

Kasten arbeitet jetzt als „Landmann“

Kasten lernte seine Frau, die als Bar-Managerin auf einem der Ozeanriesen arbeitete, kennen. Hochzeit. Zwei Kinder. Die Entscheidung für Güstrow, für die Familie. Schweren Herzens habe er abgemustert, wie er resümiert. Aus dem See- wurde ein Landmann, der heute für die Mitarbeitergewinnung und das Personalmarketing bei Aida Cruises verantwortlich ist.

Die Erfahrungen aus mehr als sechs Jahren auf den Weltmeeren seien für ihn heute enorm wichtig. Im Gespräch mit Bewerbern zähle Authentizität. Das Fazit von Kasten: „Das Meer lässt einen nicht los!“

