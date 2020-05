Covid-19 - Aida durch Corona-Krise in Not: So steht es um die Rostocker Kreuzfahrt-Reederei

Das größte Unternehmen in MV gerät zunehmend in Schwierigkeiten: Nach OZ-Informationen verhandelt Aida Cruises mit der Regierung in Berlin über ein millionenschweres Rettungspaket. Die Verluste durch die Corona-Krise sind immens. Jetzt werden viele der 1500 Mitarbeiter bis Jahresende in Kurzarbeit geschickt.