Rostock

Der finanziell angeschlagene Flughafen Rostock-Laage erhält keinen Corona-Hilfen vom Bund. Wie aus einem am Donnerstagabend bekannt gewordenen Kompromisspapier der Berliner Regierungsfraktionen hervorgeht, sollen insgesamt 15 größere Airports insgesamt 600 Millionen Euro erhalten. Rostock-Laage, größter Flughafen in MV, ist nicht dabei.

400 Millionen Euro gehen demnach an die Standorte Berlin, Köln-Bonn und München, an denen der Bund direkt beteiligt ist. Weitere 200 Millionen Euro erhalten zwölf Flughäfen von „verkehrspolitisch hoher Bedeutung“, das sind unter anderem Bremen, Dresden, Düsseldorf, Erfurt, Frankfurt und Saarbrücken. Die Zuschüsse müssen nicht zurück gezahlt werden, die Länder sollen einen Beitrag in gleicher Höhe leisten. Das Schweriner Infrastrukturministerium hatte sich im Dezember zuversichtlich gezeigt, das auch Laage auf der Hilfsliste landet.

Impfzentrum im Terminal

Seit Beginn der Coronakrise ist der Flugbetrieb in Laage – wie weltweit an allen Flughäfen – katastrophal eingebrochen, Linienverkehr findet in Rostock-Laage zurzeit nicht statt. Das kommunale Unternehmen, das seit Jahren rote Zahlen schreibt, kündigte bereits im Herbst einen Sozialplan für einen Stellenabbau unter den rund 170 Beschäftigten an. Ein Großteil von ihnen befindet sich derzeit in Kurzarbeit. Zurzeit nutzt der Landkreis Rostock das Terminal als Impfzentrum.

Dörthe Hausmann, Geschäftsführerin am Flughafen Rostock-Laage, sagte laut NDR 1 Radio MV, dass ihr Unternehmen durch die andauernden Reisewarnungen und Lockdowns faktisch in einem Berufsverbot sei, Flughäfen könnten aufgrund der Corona-Regelungen keinen Reiseverkehr durchführen. Deshalb sei es ungerecht, wenn sie nun trotzdem keine Hilfen beantragen können.

Der Bundestagsabgeordnete Eckhardt Rehberg (CDU) wies Ende 2020 darauf hin, dass Rostock-Laage Zuschüsse aus einem 20 Millionen-Euro-Paket bekommen könnte. Mit dem Geld will der Bund die Ausgaben von Regionalflughäfen für die Flugsicherung abdecken. Genauere Infos dazu gab es aber bisher nicht.

Von Gerald Kleine Wördemann