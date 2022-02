Für sie war es der Traum von einer sicheren Zukunft in Deutschland, in Mecklenburg-Vorpommern. Nach nicht einmal einem halben Jahr ist die Hoffnung auf eine anständige Bezahlung und würdige Arbeitsbedingungen als Paketbote für Amazon geplatzt. Einige klagen, andere sind enttäuscht in die Heimat zurückgekehrt. Was sagt das Unternehmen zu den Vorwürfen?