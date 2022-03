Atomkraftwerk in Ukraine beschossen: Könnte Strahlung auch MV erreichen?

Rostock

Der Beschuss eines ukrainischen Atomkraftwerks durch russische Truppen hat die Welt in Angst versetzt. Angesichts der Unberechenbarkeit Putins wächst in MV die Sorge vor einer möglichen nuklearen Wolke durch weitere Angriffe auf Atomanlagen. Gefahren bestünden nach Angaben des Bundesamtes für Strahlenschutz vor allem für den landwirtschaftlichen Bereich, also für Lebens- und Futtermittel. „Es wird nicht erwartet, dass darüber hinaus Maßnahmen des Katastrophenschutzes notwendig sein könnten – wie der Aufenthalt in Gebäuden oder eine Evakuierung“, so eine BfS-Sprecherin.

Land sorgt vor: Sirenen, Jodtabletten, aber keine Bunker

Dass es erst gar nicht zu einer solchen Eskalation komme, sei jetzt Aufgabe der Politik auf Bundes-, europäischer und globaler Ebene, mahnte Innenminister Christian Pegel (SPD). Dennoch hat das Land vorgesorgt. Bei den Katastrophenschutzbehörden im Land lagern 400 000 Jod-Tabletten, Verteilpläne regeln die Ausgabe. Das Sirenenwarnsystem werde aktuell wieder aufgebaut. Zudem gebe es ein Messsystem, mit dem die Ausbreitung der Wolke beobachtet werden würde, um die Bevölkerung rechtzeitig zu warnen.

Pegel sagt aber auch: „Es gibt keinen verlässlichen Schutz für den Fall, dass tatsächlich eine radioaktive Wolke nach MV gelangt.“ Eine staatlich gelenkte Vorhaltung von Atomschutz-Bunkern wie zu Zeiten des Kalten Krieges gibt es laut Ministerium nicht. Dies sei auch eine ethische Frage. Die DDR-Bunker waren vor allem Führungskadern vorbehalten.

Tschernobyl: Radioaktive Belastung im Norden gering

Ob und wie viel radioaktive Stoffe im Falle eines Angriffs auf ein ukrainisches AKW hier ankommt, hängt maßgeblich vom Wetter ab. Im April 1986 nach dem GAU von Tschernobyl schrammte der Norden Deutschlands dank günstiger Wind- und Regenverhältnisse weitgehend an einer Belastung durch radioaktive Wolken vorbei, dennoch wurde im Südwesten des heutigen MVs der Boden stärker durch Cäsium-137 kontaminiert. Das belegen BfS-Daten.

Eine umfassende Expertise im Umgang mit möglichen atomaren Gefahren liegt bei den Betreibern des atomaren Zwischenlagers (ZLN) in Lubmin. Könnten dort entwickelte Notfallpläne aufs Land ausgerollt werden? Nein, sagt EWN-Chef Henry Cordes. Die Notfall- und Maßnahmepläne seien für den internen Schutz der Belegschaft bestimmt. Außerhalb des Geländes seien Kreis- und Landes- und Bundesbehörden zuständig. „Unser Beitrag liegt in einem solchen Szenario in der Detektion, Bewertung und sehr raschen Weiterleitung einer kritischen Information an die zuständigen Behörden.“

Grüne: Land sollte Notfallpläne überprüfen

Der atompolitische Sprecher der Grünen-Landtagsfraktion, Hannes Damm, mahnt: „Die Behörden sollten den Vorfall im AKW Saporischschja zum Anlass nehmen, Notfall- und Vorsorgepläne zu überprüfen und gegebenenfalls zu aktualisieren.“

Der Beschuss des AKW ist nicht die erste kritische Situation für eine atomare Anlage in der Ukraine. In den ersten Kriegstagen wurden zwei Lager für radioaktive Abfälle bei Charkiw und Kiew durch russische Geschosse getroffen. Bei der Einnahme des KKW Tschernobyl waren erhöhte Messwerte gemeldet worden.

