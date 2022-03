Rostock

Dass Betriebsräte und Geschäftsleitungen nicht immer der gleichen Meinung sind, liegt in der Natur der Sache. Doch die Kritik, die sich die Bosse des Windrad-Bauers Nordex SE um Vorstandschef José Luis Blanco nun von ihren Arbeitnehmer-Vertretern anhören müssen, ist heftig: „Wir sind wieder mal spät dran und folgen blind dem Trend der Konkurrenz – obwohl es längst einen Gegentrend gibt“, klagt Corinna Timm, die Vorsitzende des Hamburger Nordex-Betriebsrates in einem Info-Video an alle Mitarbeiter.

Was sie meint: Während Nordex seine Produktion in Europa runterfährt und in Billiglohn-Länder wie Indien verlagert, suchen asiatische Produzenten – zum Beispiel der chinesische Windrad-Riese MingYang – neue Werke in Europa. Vom Vorstand fordert sie, die Entscheidung, das Rotorblattwerk in Rostock zu schließen, rückgängig zu machen.

Nordex verkenne die Weltlage

Der Vorstand, so Timm in der Videobotschaft (liegt der OZ vor), verkenne komplett die Weltlage: Bereits die Corona-Pandemie habe gezeigt, wie fragil die globalen Lieferketten seien. Durch Putins Krieg gegen die Ukraine sei die „politische Lage extrem riskant“ geworden. Indien – dorthin will Nordex die Rotorblatt-Produktion verlagern – sei ein enger Handelspartner Russlands, beide Länder pflegen gute Kontakte.

Zwischen den Zeilen soll das wohl heißen: Dass es auch zu Verwerfungen in den Handelsbeziehungen zwischen Europa und den USA auf der einen und Indien auf der anderen Seite komme, sei nicht mehr auszuschließen. Sie wirft José Luis Blanco und den weiteren Mitgliedern des Vorstandes vor: „Angesichts der Weltlage ist die Entscheidung extrem riskant für den Fortbestand des gesamten Unternehmens.“ Die Risiken für das neue Werk seien „unkalkulierbar“.

Alle deutschen Standorte in Gefahr?

„Die Zukunft aller deutschen Standorte ist derzeit unklar“, sagt Timm in dem Video. So habe Nordex bereits vor einiger Zeit einen großen Teil seiner IT-Abteilung „outgesourct“ – an einen Dienstleister im indischen Bangalore.

„Trotz voller Auftragsbücher und ambitionierter Ziele der Bundesrepublik zum Ausbau der erneuerbaren Energien“ kehre Nordex Deutschland den Rücken. Das sei unverständlich: „Der Trend geht in vielen Bereichen dazu, wieder lokal und regional zu kaufen. Hat der Vorstand mal analysiert, ob auch unsere Kunden bereit sind, für ,Made in Germany‘ etwas mehr zu zahlen?“, fragt Timm.

Sie erwartet, dass José Luis Blanco und Co. prüfen, ob es nicht günstiger für Nordex’ Zukunft ist, übergangsweise etwas teurer doch in Rostock zu produzieren und dafür langfristig Wettbewerbsvorteil gegenüber der Billig-Konkurrenz aus Fernost zu haben. „Das Werk in Rostock liefert weltweit die höchste Qualität.“

Betriebsrat nicht informiert

Timm: „Unser Ziel als Betriebsrat ist der langfristige Erfolg für Nordex und die Mitarbeiter. Aber daran mitzuwirken, ist für uns unmöglich.“ Der Vorwurf: Schon im Sommer 2021 habe der Betriebsrat Fragen zur Zukunft der Rotorblatt-Produktion an den Vorstand gerichtet. „Aber selbst wir sind erst am 28. Februar über die geplante Schließung informiert worden.“

Das Rostocker Werk soll Ende Juni dicht machen. 600 Menschen verlieren ihre Arbeit. Nordex übe massiven Druck auf die Mitarbeitervertreter aus: Schon zum 21. April soll ein Fahrplan für die Schließung stehen.

