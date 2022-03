Aus von Nord Stream 2: Wohin mit dem Gas in der Ostsee-Pipeline?

Lubmin/Schwerin

Rund 177 Millionen Kubikmeter Erdgas reichen aus, um mehr als 110 000 Einfamilienhäuser ein Jahr lang mit Warmwasser und Heizenergie zu versorgen. So viel Gas befindet sich seit Ende 2021 in der Nord Stream 2, die technisch betriebsbereit auf dem Grund der Ostsee liegt.

Das Gas – mit einem Druck von 103 bar – wird auch weiterhin in der Pipeline zwischen Russland und Deutschland „stehen“. Die deutschen Fachbehörden sehen zumindest derzeit keinen Grund, es aus der Leitung abzulassen. Es bestünden aus Sicht des Bergamtes Stralsund keine Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und Integrität der gasgefüllten Leitungen und der Molchempfangsstation, so Bergamtsleiter Thomas Triller. Unabhängige Sachverständige hätten Ende 2021 die Dichtheit und Festigkeit der Leitung attestiert.

Präzedenzfall: Mit Gas gefüllte Pipeline ohne Betriebsgenehmigung

Immerhin: Das Bergamt ist mit dem verbliebenen Personal von Nord Stream 2 in Abstimmung, wie die Sicherheit der Pipeline gegenüber Dritten und der Umwelt „mittel- und langfristig“ gewährleistet werden könne. „Auch die Gasreduzierung in den Leitungen gehört dazu“, so Triller. Im Bergamt geht man inzwischen davon aus, dass die Pipeline „auf längere Sicht nicht in Betrieb gehen wird.“

Insider sprechen von einem bislang nie da gewesenen „Präzedenzfall“. Eine transportbereite und mit Gas befüllte Leitung, die nicht in Betrieb geht, so etwas habe es noch nie gegeben. Wie damit umgehen?

Das Gas einfach in Richtung Deutschland abzulassen, wäre kritisch. Damit liefe Deutschland Gefahr, den Transport rechtlich anzuerkennen, so ein Branchenkenner. Der Vertrag wäre im Sinne eines „konkludenten Verhaltens“ aktiv zustande gekommen.

Technisch wäre eine Entspannung des Gases auch in Richtung Russland möglich. Doch dazu müssten erstmal Gespräche mit der russischen Seite zustande kommen.

Grüne: Betreiber soll Gas ablassen

Die Gazprom-Tochter Nord Stream 2 könnte am ehesten Auskunft geben. Website und Mail-Accounts sind aber seit Tagen abgeschaltet. Den Mitarbeitern wurde gekündigt. Das Unternehmen steht wegen der Sanktionen gegen Russland vor der Pleite.

Die Grünen machen Druck. Auch wenn Nord Stream 2 technisch genehmigt sei, müsse der Betreiber das Gas ablassen, so der energiepolitische Sprecher Hannes Damm. „Die Pipeline ist weder zertifiziert noch in Aussicht, in Betrieb zu gehen.“ Damm vermisst vor allem ein klares Bekenntnis der Landesregierung gegen die Pipeline. Dies sei angesichts des verbrecherischen Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine dringend notwendig. Er befürchtet, dass das Land – hoffend auf andere Zeiten – sich eine Hintertür für die Revitalisierung des Projektes offenhält.

Zertifizierungsverfahren nur gestoppt, nicht beendet

Noch ist das Zertifizierungsverfahren für die Pipeline nur gestoppt, nicht grundsätzlich beendet. Im November hatte die Bundesnetzagentur die Nord Stream AG aufgefordert, ein deutsches Tochterunternehmen zu gründen, das den deutschen Teil der Leitung übernehmen sollte, um die Anforderungen an die EU-Gasrichtlinie zu erfüllen. Zu einer Eigentumsübertragung an die Gas for Europe GmbH mit Sitz in Schwerin ist es nach OZ-Informationen nicht mehr gekommen. Die Leitung ist weiter im Eigentum der Gazprom-Tochter.

Im Falle einer Insolvenz von Nord Stream 2 müsste auch das Land Mecklenburg-Vorpommern mit Konsequenzen rechnen, erklärte jüngst Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) im Landtag. Innerhalb der Zwölf-Meilen-Zone falle dann die Verantwortung für die Rohre an die Landesregierung. Das könnte dann anfallende Arbeiten oder Beseitigung betreffen. „Die Rechnung geht dann an einen möglichen Insolvenzverwalter in der Schweiz“, so Meyer. Es sei aber nicht auszuschließen, dass Kosten beim Land bleiben – konkret im Umweltministerium. Geregelt sei dies im Energiewirtschaftsgesetz.

Keine Rückstellungen vereinbart

Auf mögliche finanzielle Rückstellungen von Nord Stream 2 kann das Land in diesem Falle zumindest nicht zurückgreifen. Entsprechende Auflagen in der Baugenehmigung – Fehlanzeige. „Rückstellungen sind nicht vereinbart“, so Triller.

Ebenso fehlt offenbar ein Plan, wie man mit dem im Meeresboden verbuddelten Stahl umgehen soll, wenn Nord Stream 2 Insolvenz anmeldet. „Die Nutzungsdauer der Pipeline war für 50 Jahre geplant. Ein Rückbau nach Außerbetriebnahme der Leitung war nach den dann geltenden rechtlichen Regelungen vorzusehen.“

Was nun? Für die Grünen ist der Rückbau der Pipeline eine ernsthafte Option – vor allem mit Blick auf die Umwelt. Um Schaden vom Land abzuwenden, sollte die Landesregierung prüfen, inwieweit der Mutterkonzern Gazprom und damit der russische Staat als Haupteigner bei einer Insolvenz in die Pflicht genommen werden könnten, so Damm. „Es gibt keine realistische Chance mehr, dass sie in Betrieb geht. Eine alternative Nutzung zum Transport von grünem Wasserstoff sehe ich ebenfalls nicht.“

Von Martina Rathke und Frank Pubantz