Neuer Job, neue Familie, Hausbaupläne: Dennis Müller (Name geändert) wollte bei den MV Werften in ein neues Leben starten, endlich ankommen. „Das war meine Chance“, sagt er. Nach dreieinhalb Jahren ist der Traum jäh geplatzt: Er ist einer von Hunderten, die jetzt vor dem beruflichen Aus stehen. Zuvor hatten bereits die Monate in Kurzarbeit sein Privatleben zermürbt.