Rostock

Aufatmen bei den Autohändlern in Mecklenburg-Vorpommern: Während auch die Autohäuser massive Umsatzeinbußen durch den Lockdown im März hinnehmen mussten, werden nun wieder mehr Fahrzeuge gekauft. Die aktuelle Zulassungsstatistik für Neuwagen verzeichnet zwar noch ein Minus von 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr. „Aber es geht wieder bergauf“, sagt Renée Werner, Geschäftsführerin des Landesverbandes des Kfz-Gewerbes in MV.

Holger Neu Quelle: Stephan Volker

Im März hätte es einige Probleme in der Autobranche gegeben, verdeutlicht Holger Neu. Der Geschäftsführer der Neu-Gruppe mit Autohäusern in Stralsund, Greifswald, Ribnitz-Damgarten oder Barth erklärt, dass viele Autohersteller ihre Produktion stillgelegt hätten, was die Lieferung von PKWs erschwert habe. „Außerdem hieß es zu Beginn des Lockdowns, dass auch Autohäuser schließen müssen. Das wurde dann revidiert, zunächst durften die Werkstätten öffnen, anschließend auch die Autohäuser. Zumindest in MV.“ In dieser Zeit habe viel Verunsicherung geherrscht . Dennoch sei die Nachfrage von Kunden dagewesen. „Das Thema individuelle Mobilität wurde im Lockdown größer“ meint Neu. „Viele wollten nicht mehr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, stiegen wieder auf das Auto um.“

Lange Wartezeit auf Termin in Zulassungsstelle

Ähnlich sei es auch beim Opel-Autohaus Wismar und Grevesmühlen gewesen, berichtet Ronny Kitzerow. „Während des Lockdowns hatten wir zwar weniger Verkäufe, aber in der Gesamtbilanz ist es nicht so gravierend“, sagt er. Durch Corona hätte das Autohaus kaum Einbußen zu verzeichnen.

Was jedoch zusätzlich zum Produktionsstopp von Neuwagen zu Problemen führte, war die lange Wartezeit für einen Termin in der Zulassungsstelle. Denn auch dort wurden die Kapazitäten reduziert, der Kundenverkehr eingeschränkt. „In Nordvorpommern ging es zeitlich noch, aber eine Veränderung zum Normalgeschäft war auf jeden Fall zu merken“, sagt Holger Neu. Allerdings nehme die Zahl der Besitzumschreibungen, also Gebrauchtwagenkäufe zu, verdeutlicht Renée Werner. Hier gab es vor allem im August und September einen starken Zuwachs.

Mehr Gebrauchtwagenverkäufe während des Lockdowns

Andreas Dreyer ist Geschäftsführer vom Autohaus Peene in Greifswald. Quelle: Antje Brecht

Bei Andreas Dreyer, der unter anderem Autohäuser in Demmin, Güstrow, Neubrandenburg oder Greifswald betreibt, seien vor allem während des Lockdowns mehr Gebrauchtwagen verkauft worden. „Ansonsten halten sich die Käufe von Gebraucht- und Neuwagen die Waage“, sagt er. Heute merkt er kaum noch einen Unterschied im Kaufverhalten der Kunden zu Vor-Coronazeiten. Auch bei Autohaus Selck GmbH in Bad Doberan sei die Durststrecke vorüber. Der Verkauf von Neuwagen sei auf Vorjahresniveau, sagt Andreas Selck. Neben der Kernmarke Opel wird hier auch die chinesische Marke Biac angeboten – Selck bietet als einziger Händler in ganz MV diese Marke an.

Die Mehrwertsteuersenkung, die noch bis Ende des Jahres gilt, sollte den Konsum ankurbeln und der Konjunktur in der Corona-Pandemie neuen Schub geben. Bei den Autohändlern in MV hätten sich die drei Prozent Ersparnis nicht maßgeblich auf die Kaufentscheidungen ausgewirkt, sagt Andreas Dreyer. „Wir hatten aber auch nicht damit gerechnet, denn ein Autokauf bleibt eine große Investition.“

Mehrwertsteuersenkung war kein Kaufanreiz

Auch in den Autohäusern in Wismar und Grevesmühlen sei die Senkung der Mehrwertsteuer kaum ein ausschlaggebender Punkt beim Autokauf. „Wir hatten gehofft, dass es einen Kaufanreiz schafft, aber der große Run blieb aus“, sagt Ronny Kitzerow. „Die Kunden haben ja trotz des Rabattes nicht mehr Geld, viele sind auch noch zögerlich, weil sie nicht wissen, wie es bei ihnen beruflich weiter geht“, hat er festgestellt. Ein weiteres Problem: Einige Neuwagen haben lange Lieferzeiten, der Rabatt würde jedoch nur bis zu einem Kauf bis Ende des Jahres gewährt.

Ein Trend hat sich herausgestellt, bestätigen die Autohäuser in MV. Die Nachfrage nach Elektro- und Hybridautos ist gestiegen. „Obwohl es in der Region wenige Ladesäulen gibt und die Strecken auf dem Land oft weit sind, haben die Kunden Interesse daran“, sagt Ronny Kitzerow. Das hat auch Holger Neu beobachtet. Er begründet das mit den staatlichen Förderungen, die es beim Kauf eines Elektrofahrzeuges gibt.

Darauf muss man beim Gebrauchtwagenkauf achten Wer sich einen Gebrauchtwagen kaufen möchte, steht oft vor einer großen Auswahl an Autos und Händlern. Worauf zu achten ist, erklärt Auto-Experte Christian Hieff vom ADAC. Er rät, die Angaben, die von Händlern gemacht werden, überprüfen zu lassen. „Bei jedem dritten Gebrauchtwagen wurde der Tacho manipuliert“, sagt Hieff. Das sei manchmal schwierig nachzuweisen, ab und an gebe es aber Indizien. Beispielsweise könne durch das Ölwechsel-Schild im Fahrzeug geschaut werden, ob die Kilometerangabe ungefähr stimmen könnte. Auch am Serviceheft könne man unter Umständen Ungereimtheiten erkennen. „Grundsätzlich kann man das Auto auch bei einer professionellen Gebrauchtwagenuntersuchung durchchecken lassen, ein seriöser Händler sollte sich darauf einlassen“, gibt Christian Hieff als Tipp. Auch spricht ein seriöser Händler offen über mögliche Vorschäden oder Mängel. Bei der Besichtigung des Autos und einer ausgiebigen Probefahrt solle man wachsam sein. Im Internet gibt es vorgefertigte Checklisten, worauf man bei diesen Terminen besonders schauen sollte. Vorsicht ist geboten bei Händlern, die den Käufer unter Druck setzten oder Mängel nicht ernst nehmen. Außerdem rät Hieff zusätzlich zur Gewährleistungspflicht des Händlers unter Umständen auch eine weitere Garantie. Doch auch hier gibt es einiges zu beachten: „Meistens bekommt man dann Bauteile durch die Garantie nicht anstandslos ersetzt, der Autohalter muss anteilig mit bezahlen. Da heißt es, das Kleingedruckte zu lesen“, so Hieff.

Von Stefanie Ploch