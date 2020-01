Azubi-Ticket, weniger Bürokratie, mehr Förderung: Das fordern Unternehmer in MV

Rostock/Schwerin

Die schwächelnde Konjunktur in Deutschland trübt jetzt auch die Stimmung der Unternehmer in Mecklenburg-Vorpommern ein. Die OZ hat Unternehmer im Land nach ihren Aussichten für das neue Jahr und Forderungen an die Politik gefragt. So hofft etwa der Geschäftsführer des Bauunternehmens Gorkow in Jarmen ( Vorpommern-Greifswald), Axel Gorkow, dass Fördermittel, die vom Bund bereitgestellt werden, künftig auch bei den Unternehmen in MV ankommen.

„Das Land schafft es oft nicht, die Fördermittel abzurufen“, so Gorkow. Ein Grund: Die Zuständigkeiten für die Vergabe seien auf mehrere Ministerien aufgeteilt. Würden die Gelder ausgereicht, wäre auch eine Auslastung der Betriebe in MV möglich. „So aber müssen viele Unternehmen Aufträge auch in anderen Bundesländern annehmen“, erklärt der Unternehmer.

Auch die Abstimmung der Entscheidungsträger in Baubehörden sollte verbessert werden. So würden Baugenehmigungen häufig erst sehr spät ausgegeben. „Dadurch werden Bauvorhaben verzögert und verteuert“, betont Gorkow. Neben dem öffentlichen Bau sind private Bauherren eine Stütze des Unternehmens. „In Greifswald und dem Umland wird gegenwärtig gut und hochwertig gebaut“, sagt Gorkow. Allerdings sollte mehr Bauland zu erschwinglichen Preisen bereitgestellt werden, hofft der Chef des Familien-Unternehmens, das 30 Mitarbeiter beschäftigt und im Bereich Vorpommern unter anderem Ein- und Mehrfamilienhäuser baut sowie im Bereich der Kirchensanierung tätig ist.

Zurückhaltend bei Einstellungen

Hauptproblem der Baubranche seien überforderte öffentliche Verwaltungen, erklärt Thomas Maync, der ein Tiefbauunternehmen mit 100 Mitarbeitern in Schwerin hat. Es fehle an Personal, vor allem an Ingenieuren. Folge: „Die haben keine Planungen. Die Schublade ist leer.“ Daher müssten Firmen auf Kurzarbeit umsteuern, obwohl ausreichend Geld vorhanden sei.

Seiner eigenen Firma gehe es gut – weil er sich konsequent um Aufträge und Personal kümmere. Dennoch halte er sich bei Einstellungen zurück. Was Maync wurmt: Die Zahlungsmoral öffentlicher Auftraggeber sei miserabel. „Wir müssen fast jedem Auftrag hinterhertelefonieren, um unser Geld zu bekommen.“

Lehrlinge müssen Fahrten selbst bezahlen

Bei Bäckermeister Matthias Grenzer aus Rostock hängt der Umsatz auch immer vom Wetter ab. „Ich hoffe, dass das Wetter in diesem Jahr durchwachsen und nicht so heiß wird wie in den letzten beiden Sommern“, sagt der Inhaber von Konditorei und Café Wegner mit Standorten in Warnemünde und Sievershagen bei Rostock.

Erfreulich sei der Trend, dass sich viele Kunden wieder für das Bäckerhandwerk begeistern ließen. „Die Leute interessieren sich für Qualität, informieren sich und essen bewusster – davon profitieren wir“, erklärt Grenzer:„Denn Qualität können wir natürlich besser als ein Discounter.“ Das Unternehmen beschäftigt 17 Mitarbeiter und beliefert auch Kitas und Pflegeheime, in denen ebenfalls zunehmend mehr auf Qualität geachtet werde.

Um Nachwuchs und Fachkräfte zu sichern, hofft Grenzer auf die Einführung eines kostenfreien Azubi-Tickets. Seine Lehrlinge müssten die Fahrten alle zwei Wochen zur Berufsschule nach Torgelow ( Vorpommern-Greifswald) aus eigener Tasche zahlen. Andere Bundesländer hingegen sei da viel weiter. „Wir müssen den Leuten, die wir ausgebildet haben, auch etwas bieten, um sie halten zu können“, betont der Bäckermeister.

Zenit im Handwerk überschritten

Im Handwerk scheint der Zenit der wirtschaftlichen Entwicklung „vorerst überschritten“ zu sein, sagt der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern, Jens-Uwe Hopf. Ein Viertel der Handwerksunternehmen plane demnach in den kommenden Monaten weniger zu investieren. Auch die Handwerkskammer Schwerin schließt eine Abschwächung der Konjunktur in diesem Jahr nicht aus: „Wir sind weiterhin optimistisch, wenngleich erste Unsicherheit entsteht, ob die Binnenkonjunktur nicht doch von den globalen Entwicklungen beeinträchtigt wird.“

30 Jahre nach der Wende beklagt die Wirtschaft unterdessen ein negatives Unternehmer-Bild in MV – 49 Prozent der Befragten. Lambusch fordert von der Politik „weniger Klassenkampfparolen, mehr Wertschätzung“. Das geht vor allem an die SPD, die bessere Löhne erwartet. Gute Arbeitsbedingungen seien aber auch ohne Tarifbindung möglich, so Lambusch.

Von Frank Pubantz und Axel Meyer-Stöckel