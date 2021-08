Schwerin

Und nun kommt die Corona-Lücke! Gerade jene Branchen, die unter dem zweimaligen Corona-Lockdown am massivsten gelitten haben, sind nun doppelt gekniffen. Gastronomie, Hotellerie und tourismusnahe Berufe beklagen mitten in der Zeit des Fachkräftemangels eine Abwanderung des Personals. Hoteliers und Restaurantbetreiber befürchten, einen Großteil jener, die wegen des Corona-Lockdowns gegangen sind, nicht zurückgewinnen zu können.

Dazu kommt der bundesweite Corona-Knick in der Ausbildung. Mit dramatischen Folgen. Laut Arbeitsagentur ist die Zahl der Ausbildungsverträge in Gastronomie, Hotellerie und Tourismus um 60 Prozent eingebrochen. Allein im ersten Corona-Jahr sank die Zahl der Auszubildenden in Deutschland laut Statistischem Bundesamt mit einem Gesamtminus von 9,3 Prozent auf 465 700. Ein historisches Rekordtief. Noch nie seit 1977 wurden weniger als 500 000 Ausbildungsverträge pro Jahr abgeschlossen. Das Minus in Gastro-Berufen liegt bei 10 bis 30 Prozent: Bei Köchen minus 19,8 und im Hotelfach minus 31 Prozent. Touristikkaufleute wurden 61 Prozent weniger ausgebildet.

475 Azubi-Stellen sind besetzt, 2020 waren es nur 415

Uns jetzt kommt die gute Nachricht: MV entwickelt sich gegen diesen Bundestrend. Im Gastgewerbe und Hotellerie sind 38 000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in 1450 Hotelbetrieben und 2900 Gaststätten angestellt. Jetzt gab Lars Schwarz, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands MV (Dehoga) bekannt, dass die Zahl der Ausbildungsverträge gestiegen sei. 2020 wurden 415 Azubis angestellt, 2021 sind es 475. Ein Plus von 15 Prozent. Und die Ausbildungsfenster sind noch nicht geschlossen. Bis Oktober wird eingestellt. 2020 verzeichnete das das Gastgewerbe noch ein Minus von 25 Prozent.

Dehoga-Präsident Lars Schwarz: „Es ist Teil unseres Berufsbilds, nach der Ausbildung in die Welt hinauszuziehen.“ Quelle: Dehoga

Der Verbandschef sagt: „Da ist noch Bewegung im Ausbildungsmarkt. Ein Mut machendes Zeichen.“ Doch was bringt das dem Land? Kehren Azubis nach der Ausbildung der Ostseeregion den Rücken ziehen dahin, wo mehr gezahlt wird? Zum Teil ja, zum Teil nein: „Es ist Teil unseres Berufsbilds, nach der Ausbildung in die Welt zu ziehen“, so Schwarz. Kaum eine Branche biete weltweit diese Möglichkeiten. Ob auf Kreuzlinern, in touristischen Edelregionen in Übersee, touristischen Hotspots oder Großstädten – Köche, Kellner, Hotelfachleute würden überall gesucht. Aber: „Es gehört in unserer Branche dazu, dass junge Leute auch wieder heimkehren“, so Schwarz.

Der Verband habe drei Trends ausgemacht. Jugendliche aus MV, die nach ihrer Ausbildung in die Welt ziehen und irgendwann heimkehren. Das sei die größte Gruppe. Dann jugendliche Zuwanderer aus Deutschland, die nach der Ausbildung in MV bleiben. Und: Zuwanderer. 2016 hat MV mit der „Mobi-EU-Kampagne“ Nationen wie Spanien, Portugal, Italien, die in Rezessionen steckten, Azubis abgenommen. Von denen seien einige geblieben. Dann kamen Ideen wie die Vietnam-Initiative auf Usedom mit 16 Azubis, von denen 15 vor ihrem Abschluss stehen und acht bleiben wollen.

Gute Aufstiegschancen und positive Tarifentwicklung

2020 mit der Corona-Krise hat der Verband die Kampagne „Gastro Burner“ gestartet. Schwarz sagt: „Die ist zwar coronabedingt auch unterbrochen gewesen. Aber wir haben mit jungen Teams in den Schulen Schüler für die Branche begeistern können. Wir gehen davon aus, dass es kein Zufall ist, dass sich in MV die Ausbildungszahlen so deutlich gegen den Bundestrend entwickelt haben, da diese Berufe auch attraktiver geworden sind im Land.“ Das betreffe Aufstiegschancen auch ohne Schulabschlüsse und die positive Tarifentwicklung.

Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Tourismusverbandes MV, sagt: „Das ist ein Silberstreif am Horizont. Es ist in diesen Bereichen leider nicht alles toll.“ Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Trotzdem: Auch mit diesem „Trendchen“ werde die Lücke nicht geschlossen. Schwarz sagt: „Es wird nicht reichen. Wir hatten früher um die 30 000 Schulabgänger in MV, jetzt sind es 11 000. Wenn wir in der Branche weiterhin dynamisch wachsen und immer weniger von der Schule kommen, werden wir massive Probleme kriegen.“ Der Chef der Bundeagentur für Arbeit, Detlef Scheele, hat gerade erst vorgerechnet, dass Deutschland pro Jahr 400 000 Zuwanderer benötige, um die Lücken auf dem Arbeitsmarkt zu schließen.

30 Prozent der Betriebe können Personalbedarf nicht decken

Allein 400 Lehrstellen in der Branche sind in MV nicht besetzt. Es gibt Regionen, in denen Hotels auf Ausbildungsplätze nicht einen Bewerber haben. Usedom zum Beispiel hatte 2001 allein 800 Azubis, in diesem Jahr sind es 130 – landesweit bildet diese Wachstumsbranche nur noch rund 1000 junge Leute aus. Ein Tropfen auf dem heißen Stein also? „Eher ein Silberstreif“, sagt der Geschäftsführer des Landestourismusverbandes Tobias Woitendorf: „Es ist nicht alles toll. Wir haben eine hohe Fluktuation und eine hohe Zahl unbesetzter Ausbildungsplätze.“ Ohne die Hilfe von Drittstaaten wie Vietnam, Polen und Tschechien sei die Problematik nicht zu lösen. „Wir versuchen im Tourismus alle Hebel zu nutzen, um Azubis zu kriegen. Aber leider haben wir in Hotellerie und Gastronomie noch immer Betriebe ohne Tarifbindung.“ 30 Prozent der Unternehmen können ihren Personalbedarf nicht decken.

Von Michael Meyer