Die Seitenhiebe auf die Konkurrenz sind deutlich. „Wir liefern, was wir versprechen“, betont der scheidende BMW-Chef Harald Krüger zur Vorlage eines Zwischenergebnisses in München. Das tun nicht alle Premiumhersteller. Erzrivale Daimler musste jüngst eine vierte Prognosekorrektur binnen Jahresfrist verkünden. BMW dagegen will alle Absatz- und Margenziele bis Jahresende erreichen, wobei die Bayern im ersten Quartal auch schon nach unten korrigieren mussten. Zum Halbjahr sieht die Lage wieder etwas besser aus.

Das gilt vor allem für den Absatz. Der erreicht nach sechs Monaten mit rund 1,3 Millionen verkauften Autos der Marken BMW, Mini und Rolls-Royce ein knapp einprozentiges Plus, was sich bis Jahresende tendenziell so fortsetzen soll.

Bei den heimischen Premiumkonkurrenten Mercedes und Audi sind die Verkäufe dagegen um je knapp fünf Prozent rückläufig gewesen. Zum Halbjahr und auf Basis von Einzelmarkten ist Mercedes mit 1,13 Millionen Verkäufen weltweit zwar weiter die Nummer eins vor der Marke BMW mit 1,08 Millionen verkauften Wagen und Audi mit gut 906.000 Verkäufen.

BMW ist Spitze im Premiumsegment

Aber zum einen sind die Abstände zwischen Mercedes und BMW zum Halbjahr von über 125.000 Fahrzeugen auf knapp 55.000 Wagen geschrumpft. „Und im Monat Juni stand die Marke BMW weltweit an der Spitze des Premiumsegments“, freute sich Krüger.

Bei der Profitabilität geht es dagegen auch für die Bayern abwärts, wenn auch weniger dramatisch als für Daimler. Im zweiten Quartal sind die BMW-Gewinne nach Steuern um ein Viertel auf rund 1,5 Milliarden Euro eingebrochen. Zum Halbjahr haben sie sich sogar auf nur noch zwei Milliarden Euro mehr als halbiert. Das geht zum Großteil auf eine Rückstellung für zu erwartende EU-Kartellstrafen in Höhe von 1,4 Milliarden Euro zurück, die schon im Auftraktquartal verbucht worden sind. Das ist aber immer noch besser als der Milliardenverlust, den Daimler zuletzt ausweisen musste.

Gewinn soll steigen

Bei der operativen Gewinnmarge im reinen Autogeschäft sind die Münchner zum Halbjahr bei mageren 2,8 Prozent gelandet und peilen bis Jahresende in dieser wichtigen Branchenkenngröße 4,5 bis 6,5 Prozent an. Mercedes erwartet mit 3,0 bis 5,0 Prozent noch weniger. Hier hat mittlerweile wieder Audi die Nase vorn. Die Ingolstädter peilen dieses Jahr 7,0 bis 8,5 Prozent Rendite an. Vorausgesetzt die Autokonzerne müssen ihre Prognosen nicht wieder einmal senken. Daimler scheint in dieser Hinsicht weitgehend aufgeräumt zu haben. Aber für BMW sind Autoanalysten wie Frank Schwope von der NordLB skeptisch. „Eine Gewinnwarnung von BMW würde nach Amtsantritt des neuen Konzernchefs Oliver Zipse nicht überraschen“, unkt dieser. Der tritt am 16. August an und löst dann Krüger vor Ende dessen Vorstandsvertrags ab.

Auch für andere der konzernweit rund 134.000 Beschäftigten stehen ungewisse Zeiten an. Zwar droht bei BMW im Gegensatz zu Premiumkonkurrenten unter dem Strich kein Stellenabbau. BMW habe aber soeben in Mexiko ein neues Werk eröffnet, starte demnächst in München ein Forschungszentrum für Batteriezellen und suche konzernweit nach Software-Experten, plane aber insgesamt für 2019 keinen Stellenaufbau, betonte Finanzchef Nicolas Peter. Das bedeute, dass dem laufenden Aufbau mehrerer tausend Jobs an anderer Stelle im Konzern ein entsprechender Abbau gegenüberstehen müsse. Das wolle man über natürliche Fluktuation regeln.

Insgesamt stehe BMW angesichts der rasant eintrübenden Branchenkonjunktur gut da und könne sich für neue Technologien weiter steigende Milliardenaufwendungen leisten, betonte Krüger im Zuge einer persönlichen Abschlussbilanz. Auch elektromobil nehme der Konzern, der er vier Jahre lang geführt hat, mit neuen Elektro- und Hybridmodellen deutlich Fahrt auf und verbaue 2020 bereits die fünfte Generation selbstentwickelter Elektromotoren in seinen Stromern.

„Es geht zügig voran“, sagte Krüger mit Blick auf die Elektromobilität bei BMW. Kritiker hatten das zuletzt anders gesehen, einen Durchhänger gerügt und den Krüger angekreidet. Der wirkte trotz seines Ausscheidens in gut zwei Wochen bei seinem letzten öffentlichen Auftritt befreit nach erkennbaren Anspannungen in den letzten Monaten. Im August werde er erst einmal Urlaub machen und sich dann um seine weitere Karriere kümmern, ließ der 53-jährige wissen, um am Ende doch noch sentimental zu werden. „BMW wird immer in meinem Herzen bleiben“, sagte Krüger, der im Herbst von Oliver Zipse abgelöst wird.

