Ostseepipeline - Behörde: Weiterbau an Nord Stream 2 in Dänemark am 15. Januar geplant

In wenigen Tagen soll es losgehen: Die dänische Energieverwaltung hat von der Nord Stream 2 AG einen Zeitplan erhalten, wie es mit der Ostseepipeline weitergehen soll. Demnach ist auch das russische Verlegeschiff schon im Baugebiet.