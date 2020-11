Bentwisch

Mit großen Plänen ist Adcada 2015 in Bentwisch bei Rostock gestartet. Das junge Unternehmen wollte zuerst in der Modebranche, dann auf dem Immobilienmarkt und zuletzt in der Schutzmaskenproduktion groß einsteigen. Alle Projekte wurden über hochriskante, private Geldanleihen finanziert, vor denen Finanzaufsichtsbehörden immer wieder gewarnt haben. Nun ist die Firmengruppe pleite. Der Schriftzug „ Adcada Park“ am Firmensitz Bentwisch ist abmontiert, auch die Briefkästen der verschiedenen Adcada-Firmen am Eingangstor sind verschwunden.

Kommentar: Anleger nur um Erfahrungen reicher

Anzeige

Neue Namen sind dort jetzt zu lesen: PR-Maskenproduktion, Miracle Clothing, Texgro. Nachfolger der Adcada-Healthcare und Fashion-Zone? Zumindest bedienen die PR-Maskenproduktion und Miracle Clothing die gleichen Geschäftsfelder an der selben Adresse in Bentwisch. Nachzulesen im Handelsregister, in das die Maskenproduktion mit ihrem Geschäftsführer Patrick Röhl am 30. September, Miracle Clothing erst am 17. November mit dem zuletzt bei Adcada eingesetzten Geschäftsführer Heiko Kühn eingetragen wurden.

Insolvenzverfahren am 11. November eröffnet

Das Firmengeflecht Adcada ist insolvent, am 22. September 2020 wurde ein entsprechender Eigenantrag beim Amtsgericht Rostock gestellt. Das Verfahren über das Vermögen der Mutter der Group, die Adcada GmbH, wurde am 11. November eröffnet. Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Professor Dr. Tobias Schulze von der Ecovis Insolvenz- und Sanierungs AG Rechtsanwaltsgesellschaft bestellt. Er wird auch die Verfahren der Adcada-Töchter -immo, -shop, -fashion, -finance, -capital, -marketing sowie Fashion-Zone und outlet.fashion begleiten. „Die Gutachten zum Vermögen dieser Firmen werden in dieser Woche fertig und dann werden in den nächsten Tagen auch diese Insolvenzverfahren eröffnet“, kündigt Schulze an.

„Wo das Geld geblieben ist, kann ich derzeit nicht beantworten.“ Insolvenzverwalter Prof. Dr. Tobias Schulze Quelle: Doris Deutsch

Als Insolvenzverwalter sehe er keine Sanierungschancen für das Unternehmen, betont Schulze. Gläubiger sind aufgefordert, ihre Forderungen bis zum 23. Dezember schriftlich beim Insolvenzverwalter anzumelden. Mehrere hundert Anleger aus verschiedenen europäischen Ländern hätten fünf- bis hin zu hohen sechsstelligen Summen zur Verfügung gestellt und wären somit ein hochriskantes Investment eingegangen. Etliche Millionen Euro seien von Adcada auf diesem Weg eingesammelt worden. „Wo das Geld geblieben ist, kann ich derzeit nicht beantworten“, sagt Schulze. Allerdings gehe er angesichts der bisherigen Vermögensanalyse davon aus, dass die Anleger mit erheblichen Verlusten rechnen müssten.

Adcada besitzt vier Immobilien in Rostock

Die Vermögenswerte der Adcada GmbH seien überschaubar, wie Schulze bislang festgestellt hat. „Es gibt Grundbesitz, drei Wohn- und Geschäftsimmobilien in der Rostocker Innenstadt und ein Haus in Warnemünde“, berichtet der Verwalter. Diese Immobilien werde er bei Einverständnis der Gläubigerversammlung, die auf den 2. Februar 2021 datiert wurde, veräußern. „Doch da wird nicht so viel Geld übrig bleiben, um alle Gläubiger zu befriedigen“, weiß Schulze, der seit über 30 Jahren als Insolvenzverwalter tätig ist und mit einem starken Team nun diesen Fall bearbeitet. „Zu 80 Prozent sind wir derzeit nur mit Adcada beschäftigt“, erklärt der Experte.

Über 1000 offene Rechnungen – Kunden angeschrieben

Adcada habe auch hohe Außenstände, die in die Insolvenzmasse eingehen müssen. Es gebe mehr als 1000 offene Rechnungen, vor allem im Bereich Fashion-Zone. „Wir haben die Kunden angeschrieben und müssen nun prüfen, wer gezahlt hat, wer nicht, welche Waren retour gingen. Eine Sisyphusarbeit“, kündigt Schulze an. Zudem hätten die Adcada-Gesellschaften auch Forderungen untereinander. Der Adcada-Shop habe eingekauft, Fashion-Zone Waren verkauft, nennt Schulze ein Beispiel. Das müsse nun alles genau geprüft werden.

Das Vermögen der Adcada Healthcare GmbH, die erst im April 2020 gegründet wurde und seit Mai zwölf Millionen Schutzmasken in Bentwisch produzieren wollte, wird in einem gesonderten Insolvenzverfahren ermittelt. Hier wurde Ulrike Hoge-Peters zur vorläufigen Insolvenzverwalterin bestellt. Sie sei gerade dabei, sich einen Überblick zu verschaffen, vorhandene Vermögensgegenstände zu sichern und zu bewerten. Dabei könnte es sich möglicherweise um den für die Maskenproduktion angeschafften Maschinenpark handeln. Gerade werde ein Gutachten erstellt, anschließend entscheide das Amtsgericht über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens. „Und dann können auch die Anleger ihre Forderungen geltend machen“, sagt Hoge-Peters.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Staatsanwaltschaft wertet umfangreiches Material aus

Denn auch bei der Produktion von Schutzmasken hatte Adcada zur privaten Anleihe gegriffen und satte Zinssätze versprochen. Vor den mit hohen Renditen verbundenen Adcada-Geldanlagen warnen europäische Finanzaufsichtsbehörden seit Jahren. Die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen ( Bafin) hatte nicht nur mehrfach Warnungen herausgegeben, sondern auch die Einstellung der Geldgeschäfte und die Rückzahlung der Anleihen an Investoren angeordnet. Das konnte die Adcada Group offensichtlich nicht und hat dann selbst den Insolvenzantrag gestellt.

Auf die Vorwürfe der Bafin haben auch die Strafverfolgungsbehörden reagiert. Es gab in diesem Jahr zwei Durchsuchungen am Firmensitz in Bentwisch. „Wir haben jede Menge Datenträger und Urkunden sichergestellt“, informiert der Rostocker Oberstaatsanwalt Harald Nowack. „Die Auswertung dieses umfangreichen Materials wird eine Weile dauern“, kündigt er an. Auch Betrugsanzeigen von Anlegern und möglicherweise in den Insolvenzverfahren festgestellte Straftaten würden ins Verfahren einfließen. Sollten die Insolvenzverwalter feststellen, dass Vermögen abgeflossen sei, müssten sie dies der Staatsanwaltschaft melden, wie Nowack erklärt.

Kein Zugriff auf persönliches Vermögen

Die geleasten Fahrzeuge der Firma Adcada wurden zurückgegeben, teilt Insolvenzverwalter Schulze mit. Zugriff auf das persönliche Vermögen der Geschäftsführer, beispielsweise hochwertige Autos, bestehe nicht. Auch die Neugründung einer Firma durch einen ehemaligen Adcada-Chef sei zulässig, solange kein strafrechtlich relevantes Vergehen nachgewiesen wurde. Eventuelle Vermögensüberträge in neue Firmen würden geprüft. „Wir haben da ein Auge drauf“, versichert Schulze.

Von Doris Deutsch