Der wichtige Haushaltsausschuss des Bundestags hat in der Nacht zu Freitag Investitionen und Fördermittel für das kommende Jahr abgesegnet. Laut Eckhardt Rehberg (CDU) fließen auch viele Millionen für ein Fraunhofer-Zentrum in Rostock, ein Radsportzentrum in Schwerin, Landwirtschaft und Kultur.