Betreiber von Ferienresorts in MV kauft Münchner Feinkost-Kette

Boltenhagen

Der Düsseldorfer Investor 12.18. – in MV bekannt als Eigentümer mehrerer touristischer Großprojekte – wächst weiter: Seine Unternehmensgruppe habe die insolvente Feinkostkette Schlemmermeyer gekauft, bestätigte 12.18.-Geschäftsführer Kai Richter der OZ.

Die Rheinländer wollen das Münchner Traditionshaus mit seinen verbliebenen 16 Filialen in deutschen Städten übernehmen, in seiner Struktur erhalten und mittelfristig sogar ausbauen. Die Läden sowie die Arbeitsplätze der 157 Mitarbeiter blieben unangetastet.

12.18. besitzt in Mecklenburg-Vorpommern bereits drei große Ferien-Resorts: Die Weiße Wiek in Boltenhagen, die größte deutsche Golf-Anlage „ Fleesensee“ in Göhren-Lebbin an der Mecklenburgischen Seenplatte und das Maremüritz-Yacht­hafen-Resort in Waren.

Die Weiße Wiek gehört seit 2017 zu 12.18. Quelle: Helmut Strauss

Zahl der Filialen sank von 60 auf 16

Die Investoren planen mit Schlemmermeyer auch im klassischen Filialgeschäft wieder zu expandieren und einen Onlinehandel aufzubauen. Zuletzt war die Zahl der Filialen gesunken: In den 90er-Jahren verfügte das Feinkost-Unternehmen deutschlandweit noch über 60 Filialen.

Weitere Bausteine für das künftige Konzept von Schlemmermeyer sind Kai Richter zufolge Grill-Foodtrucks und die Belieferung der zu 12.18 gehörenden Hotel- und Gastronomiebetriebe. „Wir wollen gerade im Bereich der Verpflegung und gesunder Ernährung weitere Ausrufezeichen setzen“, betonte Richter. In Göhren-Lebbin arbeitet 12.18. bereits mit dem bekannten Koch Johann Lafer zusammen und betreibt eigene ökologische Landwirtschaft.

Möglicherweise werden künftig auch Kempinski-Hotels mit Schlemmermeyer-Produkten beliefert. 12.18. will zusammen mit der Hotelkette in den kommenden drei Jahren 20 neue Luxushotels eröffnen.

Lesen Sie auch:

TV-Koch Johann Lafer: “Currywurst sollte Weltkulturerbe werden”

MV investiert Millionen in Wassertourismus

Binz auf Rügen: Das teuerste Pflaster an der Ostsee

Von Alexander Loew