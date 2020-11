Arbeitnehmer sollen über Weihnachten zuhause bleiben, Betriebe am besten komplett schließen. Das ist der Vorschlag der Politik, um das Infektionsrisiko zu minimieren. Geht nicht, heißt es in vielen Unternehmen im Nordosten. Und was passiert eigentlich, wenn die Urlaubstage schon aufgebraucht sind?