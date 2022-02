Bei der Paketzustellung setzt der Versandriese Amazon in MV komplett auf Subunternehmen. Das stößt bei Gewerkschaften und in der Politik auf Kritik. „Gerade Menschen mit Migrationshintergrund sind diesem System schutzlos ausgeliefert“, so ein Gewerkschafter. Osteuropäer beklagen unbezahlte Überstunden und prekäre Arbeitsbedingungen.