Die meisten Bierbrauer in MV verzeichneten 2021 ein Absatzplus im Vergleich zum Vorjahr. Preissteigerungen kündigen die Unternehmen dennoch an, denn die Verkaufszahlen sind zumeist bei weitem noch nicht so gut wie vor der Krise. Für den Erfolg im Jahr 2022 werde entscheidend sein, wie sich das Geschäft in Hotels und Gastronomie entwickelt.