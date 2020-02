Weil er rüstungsrelevante Werkzeugmaschinen an “militärische Endempfänger” in Russland geliefert haben soll, ist ein Manager einer Augsburger Firma festgenommen haben. Die Bundesanwaltschaft erließ am Mittwoch Haftbefehl wegen dringenden Tatverdachts gegen den Mann. Der Beschuldigte habe zudem versucht, Waren-Art und Exportwege zu verschleiern, so die Staatsanwaltschaft.