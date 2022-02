Die Nachricht elektrisierte eine ganze Region: Der bekannte Schuhhersteller will in Pasewalk ein Werk mit 1000 Arbeitsplätzen errichten. Die Lage an der Grenze, sonst Nachteil von Vorpommern, kehrt sich in einen Vorteil. Schon im Mai könnten die Bauarbeiten starten. Was halten Einheimische von der Birkenstock-Ansiedlung?