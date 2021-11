Wirtschaft in MV - C&A-Eigner steigen in Solar-Firma aus MV ein: Was Jonas Holtz mit den Millionen plant

Einen zweistelligen Millionenbetrag soll die niederländische Großfamilie Brenninkmeijer in die Firma Jes Group des Rostockers Jonas Holtz investiert haben. Der will auch Privatleute an seinem Geschäft teilhaben lassen.