Kiel

Im Konflikt um die geplante Einstellung des Motorenbaus in Kiel und Rostock zeigt der US-Konzern Caterpillar den Beschäftigten einmal mehr die kalte Schulter. Auf die von Gewerkschaft, Betriebsräten und Politik geforderten Gespräche über mögliche Alternativen zur Schließung und Teilschließung von Standorten will sich das Unternehmen offenbar nicht einlassen.

Kingsley kam persönlich nach Kiel zum Caterpillar-Gespräch

Am Dienstagnachmittag verschickte die in Belgien angesiedelte Europa-Pressestelle des Konzerns eine Mail in die Redaktionen, der zufolge das lokale Management „die deutschen Arbeitnehmervertreter über die Umsetzung der Strategie an den Standorten Kiel, Rostock und Henstedt-Ulzburg informiert“ habe.

Tenor: Alles bleibt so, wie es Caterpillar-Europa-Manager Mark Kingsley den schockierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am 7. Juli in einer siebenminütigen Video-Nachricht an den Kopf geknallt hatte: Der Bau mittelschnell laufender Großmotoren (MSE) wird eingestellt, das Werk Rostock komplett geschlossen, Kiel wird auf Service reduziert und der Logistikstandort Henstedt-Ulzburg aufgegeben. Künftig, so heißt es, solle das MSE-Geschäft in Deutschland noch rund 200 Arbeitsplätze haben – das würde einen Abbau von fast 750 Arbeitsplätzen bedeuten. Vollzogen sein soll der Kahlschlag bis Ende des kommenden Jahres.

Immerhin: Am Dienstag kam Kingsley persönlich nach Kiel, um gemeinsam mit der Geschäftsführung vor Ort den Betriebsräten und der IG Metall über das zu berichten, was sich der Konzern in den vergangenen zwölf Wochen zur Zukunft der MSE-Sparte und der betroffenen Standorte überlegt hatte. Mit drei Stunden dauerte das Treffen für Caterpillar-Verhältnisse außergewöhnlich lange, doch substanziell Neues ließ Kingsley sich nicht entlocken.

Immerhin soll er der Arbeitnehmerseite einen „respektvollen Umgang“ zugesagt haben. In besagter Mail heißt es dazu lapidar, Caterpillar werde „weiterhin den Dialog mit allen Interessenvertretern fortführen“. Beschäftigten, deren Arbeitsplätze aufgrund des „Strategiewechsels“ entfallen, werde man bei der Vorbereitung und Unterstützung der beruflichen Neuausrichtung und Umschulung helfen: „Caterpillar wird sich dafür einsetzen, die sozialen Härten für die von der Transformation betroffenen Mitarbeiter abzufedern und ist zu Verhandlungen über Sozialpläne mit den Arbeitnehmervertretern bereit.“ Dabei ist die Verständigung über einen Sozialplan in Deutschland keineswegs Goodwill, sondern gesetzliche Voraussetzung für einen Personalabbau mit Kündigungen.

Für die IG Metall noch nicht das letzte Wort

„Diese Information kam für uns nicht unerwartet“, sagt Stephanie Schmoliner, Erste Bevollmächtigte der IG Metall Kiel-Neumünster. Sie zeigt sich dennoch enttäuscht darüber, dass sich die lokalen Geschäftsführungen – aber auch Kingsley selbst – hinter den Entscheidungen aus den USA versteckten.

Gleichwohl ist aus ihrer Sicht das letzte Wort noch lange nicht gesprochen: „Uns wurden Zielzahlen und Zielzeiträume mitgeteilt, aber keine Pläne.“ Der Prozess, gemeinsam auch mit der Politik nach alternativen Zukunftsstrategien für die hiesigen Industriestandorte zu sprechen, „hat gerade erst begonnen“. Schmoliner: „Wir haben hier eine fähige und kompetente Gemeinschaft und hoffen sehr, auf einen fähigen und kompetenten Konzern zu treffen.“

Hoffnungsschimmer für Caterpillar-Standort in Henstedt-Ulzburg

Immerhin gibt es für den Logistikstandort Henstedt-Ulzburg einen Hoffnungsschimmer. Hier will Caterpillar Möglichkeiten für einen Betrieb durch einen Drittbetreiber prüfen.