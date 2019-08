Rostock

Die Commerzbank will in Mecklenburg-Vorpommern auch künftig an ihren 13 Filialen festhalten. Im ersten Halbjahr 2019 sei die Zahl der Privat- und Firmenkunden um 1960 auf derzeit insgesamt rund 123 000 gestiegen. Damit habe das Wachstum in MV „nochmals deutlich an Fahrt gewonnen“, sagt die Niederlassungsleiterin für MV, Daniela Rubbert-Göhner.

Auch das Kreditgeschäft mit Baufinanzierungen und Ratenkrediten habe von Januar bis Juni 2019 zugelegt. „Trotz steigender Baupreise und einem knapper werdenden Angebot“ hätten die Kunden im Nordosten „neue Immobilienfinanzierungen in Höhe von 95 Millionen Euro abgeschlossen“, erklärt Rubbert-Göhner. Das sei ein Plus von 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Zudem habe das Unternehmen in MV rund 30 neue Firmenkunden mit einem Umsatzvolumen von mehr als 15 Millionen Euro pro Jahr gewinnen können. Das Kreditvolumen in den Segment habe Ende Juni bei der Commerzbank im Bereich Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg insgesamt 650 Millionen Euro betragen.

Von Axel Meyer