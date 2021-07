Rostock

Die Commerzbank dünnt ihr Filialnetz aus. In MV wird es künftig nur noch sieben Standorte geben, vier gibt das Unternehmen auf. Damit treffen die bereits im Februar angekündigten Streichungen MV weniger stark als andere Regionen: Während im Nordosten gut ein Drittel der Filialen dicht machen, ist es bundesweit knapp jede zweite. 340 ihrer 790 Standorte gibt die Commerzbank auf.

Erhalten bleiben Rostock, Greifswald, Stralsund, Wismar, Schwerin, Waren und Neubrandenburg. Die Filialen in Bergen, Roggentin, Neustrelitz und Parchim fallen weg. Ein Großteil der Schließungen soll bis Oktober erfolgen, die restlichen bis spätestens Ende 2022. Eine konkreten Zeitplan für MV gebe es noch nicht, sagte eine Commerzbank-Sprecherin.

Schließungen sind Folge der Corona-Pandemie

Bereits Ende 2020 hatte das Institut eine Filiale in Rostock-Lütten Klein geschlossen, Anfang 2020 gab es noch insgesamt 13 Commerzbank-Filialen in MV.

Die Schließungen sind – zumindest indirekt – auch eine Folge der Corona-Pandemie. „Uns geht es um ein zukunftsfähiges Filialnetz und ein komplett neues, an den Bedürfnissen unserer Kunden orientiertes Geschäftsmodell“, sagt Daniela Rubbert-Göhner, Niederlassungsleiterin in Rostock. Die Filiale in der Fußgängerzone oder in der Nachbarschaft verliere für die täglichen Bankgeschäfte der Kunden immer mehr an Bedeutung. Wichtigster Kontaktkanal sei mittlerweile das Smartphone.

Vertrauen in Geschäfte per Rechner oder Telefon

Die Pandemie hat diesen Trend beschleunigt. Vor allem Ältere verlieren zunehmend die Scheu vor dem Online-Banking. Laut einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom stieg vergangenes Jahr die Zahl der über 65-Jährigen, die ihre Bankangelegenheiten online abwickeln, rapide an. Bisher nutzten in dieser Altersgruppe 22 Prozent Onlinebanking, also etwas jeder Fünfte. Inzwischen sind es 39 Prozent, also vier von zehn Bankkunden.

In der Gesamtbevölkerung vertrauen mittlerweile 80 Prozent auf Bankgeschäfte per Rechner und Telefon. Bei der Commerzbank werde nur noch jede zehnte Überweisung in der Filiale in Auftrag gegeben, der allergrößte Teil dagegen online.

Kündigungen soll es durch die Schließungen in MV nicht geben, betont Commerzbank-Sprecherin Sabine Schanzmann-Wey. Insgesamt beschäftigt die nach Bilanzsumme viertgrößte deutsche Bank 140 Mitarbeitende im Nordosten. Das Unternehmen bietet Beschäftigten, deren Filialen verschwinden, Stellen an anderen Standorten an, außerdem hat die Bank ein großes Altersteilzeit- und Abfindungsprogramm aufgelegt.

Bundesweit entstehen zwölf neue Beratungscenter

Parallel zu den Schließungen will die Commerzbank in die persönlichen Beratung per Telefon, Video und E-Mail investieren. Dafür sollen bundesweit zwölf neue Beratungscenter entstehen. Die Standorte „stehen noch nicht abschließend fest“, so Sprecherin Schanzmann-Wey. Drei Pilot-Zentren sollen bis Jahresende in Berlin, Düsseldorf und Quickborn eröffnen.

Unabhängig von der aktuellen Entwicklung ist Rostock ein wichtiger Innovationsstandort für die Commerzbank. 50 IT-Experten entwickeln hier für das Tochterunternehmen Comdirect Apps und Webanwendungen.

Von Gerald Kleine Wördemann