In das Verfahren um ein Tiefsee-Terminal an der Swinemündung kommt wieder Bewegung: Drei Konsortien haben ihr Interesse bekundet, das Milliarden-Vorhaben nahe der deutsch-polnischen Grenze auf Usedom umsetzen zu wollen. So reagiert Rainer Sauerwein, Chef der Bürgerinitiative gegen das Projekt, auf die neue Entwicklung.