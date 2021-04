Lübtheen

Nach dem massiven Corona-Ausbruch in einem Fahrzeugwerk in Lübtheen (Kreis Ludwigslust-Parchim) mit fast 200 Infizierten sind weitere 500 Menschen unter Quarantäne gestellt worden. Das betreffe vor allem Arbeiter des betroffenen Unternehmens und ihre Familien, teilte der Kreis am Mittwoch mit.

Bei rund 4900 Einwohnern ist damit etwa jeder zehnte Lübtheener von den Beschränkungen betroffen. Es seien aber keine einzelnen Stadtteile oder Wohnblöcke abgesperrt worden, wie man es 2020 nach Massenausbrüchen in der Fleischindustrie erlebt habe, versicherte Kreissprecher Andreas Bonin.

Bürgermeisterin Ute Lindenau (SPD) forderte alle Einwohner auf, sich streng an die Hygieneregeln und Kontaktbeschränkungen zu halten. Dies sei dringend nötig, um die weitere Ausbreitung des Virus einzudämmen.

Lübtheen: Das Ortseingangsschild der 4900-Einwohner-Stadt nahe der niedersächsischen Grenze. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Landrat: Ausbruch gut abgrenzbar

Landrat Stefan Sternberg (SPD) verwies darauf, dass es sich um ein abgrenzbares Ausbruchsgeschehen handele, das losgelöst von den übrigen Corona-Fällen im Kreis betrachtet werden müsse. „Es zeigt sich, dass die bisherigen Maßnahmen in der Fläche wirksam sind, aber hier haben wir es mit einem beträchtlichen alleinstehenden Ausbruchsgeschehen zu tun.“ Der Kreis verzeichnete am Dienstag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 237,0 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen.

Produktion für 14 Tage gestoppt

Laut NDR wird davon ausgegangen, dass Mitarbeiter aus Osteuropa, die über die Osterfeiertage in die Heimat gereist waren, das Virus mitgebracht haben. Es handle sich offenbar um die britische Mutante, die als besonders ansteckend gilt. Die ersten Infektionen unter den rund 1000 Beschäftigten traten bereits vor zwei Wochen auf. Die Werksleitung hat die Produktion inzwischen für die Dauer von 14 Tagen gestoppt.

Alle Oster-Rückkehrer seien sowohl bei der Einreise als auch bei Arbeitsantritt getestet worden, sagte Kreissprecher Bonin. Womöglich sei es zu früh gewesen, die Infektion bei dem oder den Erkrankten nachzuweisen, da sie noch innerhalb der Inkubationszeit lagen. Diese beträgt bei Corona durchschnittlich fünf bis sechs Tage, kann aber bis zu 14 Tage dauern.

So schützen sich Unternehmen vor Infektionen

Andere Firmen in MV sehen nach dem Massenausbruch in Lübtheen keinen Grund für eine weitere Verschärfung ihrer Corona-Schutzmaßnahmen, da diese sich bewährt hätten. „Bei uns gelten seit Beginn der Pandemie strikte Abstands- und Hygieneregeln“, betont Felix Losada, Sprecher des Rostocker Windkraftanlagenherstellers Nordex. „Wir haben unseren Mitarbeitern bereits regelmäßig Tests angeboten, bevor es Pflicht wurde.“

Zudem seien die Schichten entzerrt worden, damit möglichst wenige Arbeiter gleichzeitig im Rostocker Werk sind. In der Verwaltung werde wenn möglich zu Hause gearbeitet. „Wer Symptome zeigt, wird sofort nach Hause geschickt und alle, die mit ihm Kontakt hatten, gehen in Quarantäne“, so Losada. Bislang habe es dank dieser Maßnahmen keinen Corona-Ausbruch am Standort gegeben.

Rostocker Wursthersteller verschärft Corona-Regeln

Die Rostocker Wurst- und Schinkenspezialitäten GmbH setzt ebenfalls auf ihr bewährtes Schutzkonzept, das allerdings nach einer zwischenzeitlichen Lockerung wieder verschärft worden sei, sagt Geschäftsführer Tobias Blömer. Das Unternehmen beschäftigt, wie das betroffene Lübtheener Fahrzeugwerk, viele Mitarbeiter aus Osteuropa. „Jeder, der eine Woche lang weg war, wird getestet“, so Blömer.

Die Pausen seien zeitlich versetzt worden, damit die Pausenräume nicht zu voll sind, Verwaltung und Produktion wurden getrennt, UV-Strahler sollen Keime in der Luft abtöten. Zudem werde jeden Tag bei allen Mitarbeitern Fieber gemessen. Außenstehende dürfen nicht auf das Firmengelände, außer für zwingend notwendige Reparatur- oder Wartungsarbeiten. Selbst die Fahrer der Liefer-Lkw dürfen nicht mehr in die Firmengebäude. Auch bei dem Wursthersteller habe es so bislang keinen Corona-Ausbruch gegeben, sagt Blömer.

Von Axel Büssem