Corona-Krise in MV: Landesregierung schnürt neues Hilfspaket für Unternehmen

Die Landesregierung will vom Corona-Lockdown angeschlagene Unternehmern besser unterstützen. Dafür wird ein neues Hilfspaket rund 30 Millionen Euro geschnürt.

Unternehmen, die im November und Dezember wegen der Zwangsschließung einen durchschnittlichen Umsatzrückgang von mindestens 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hatten, können einen einmaligen Zuschuss von 5000 Euro erhalten. Damit solle die Marktpräsenz verbessert werden, etwa durch Onlinehandel, erklärt Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU).

Da die Bundesregierung erst rund 35 von 101 beantragten Millionen Euro Wirtschaftshilfe an Firmen in MV ausgezahlt hat, die im November und Dezember geschlossen werden mussten, biete das Land eine zinsfreie Vorfinanzierung an, so Glawe.

Firmen der Gastronomie und Beherbergung können eine einmalige Anlaufhilfe in Höhe von fünf Prozent des für November maßgeblichen Vergleichsumsatzes erhalten. Ferner können Investitionen zur Steigerung der Energieeffizienz und Verbesserung der Klimafreundlichkeit gefördert werden.

Firmen und Freiberufler können einen Zuschuss für die Qualifizierung ihrer Azubis erhalten.

Die „Neustart-Prämie“, die Beschäftigte nach der Kurzarbeit erhalten können, wird erweitert. Wer zwischen April 2020 und März 2021 mindestens 50 Prozent in Kurzarbeit war, kann bei Arbeitsantritt einen Bonus vom Land erhalten, maximal 700 Euro.

Auf Lockerungen für die Wirtschaft macht Glawe vorerst keine Hoffnung. „Nicht im Januar.“ Die Regierung habe aber eine Task Force ins Leben gerufen, die mögliche Öffnungen bewertet und vorbereitet. „Abhängig von der Höhe der Corona-Inzidenz“, so Glawe.

Bislang hätten insgesamt 52 000 Unternehmern in MV von Bund und Land rund 555 Millionen Euro Unterstützung erhalten, so Glawe.

Von Frank Pubantz