Rostock

Kreuzfahrt nur mit negativem Corona-Test: Die Kreuzfahrtindustrie hat eine Covid-19-Testpflicht für alle Urlauber und Besatzungsmitglieder an Bord der Schiffe beschlossen. „Nur mit einem negativen Testergebnis wird der Zugang zum Schiff gewährt“, teilte die Cruise Lines International Association (Clia), der größte Verband der Kreuzfahrtindustrie, mit. An diese globale Testpflicht sollen sich alle Clia-Mitgliedsreedereien ab sofort halten. Sie repräsentieren rund 95 Prozent der Kreuzfahrtkapazitäten weltweit.

Aida bietet kostenlose Tests

Wann und wie Mitarbeiter und Gäste auf das Coronavirus getestet werden, dürften die Reedereien selbst entscheiden. Beispiel Aida Cruises: Die Rostocker Reederei hatte schon zuvor angekündigt, dass alle Passagiere vor dem Auslaufen getestet würden und Reisen nur mit negativem Testergebnis möglich seien. Dazu arbeitet die Reederei mit den Helios Kliniken zusammen, die Tests sind kostenfrei. Kinder, die bei Reiseende noch nicht sechs Jahre alt sind, müssen sich nicht testen lassen. Alternativ dazu ist ein Test beim Hausarzt oder in einem Testzentrum möglich, anfallende Kosten muss jedoch der Gast tragen.

Auch Tui lässt in Helios-Kliniken testen

Ganz ähnlich läuft es bei Tui Cruises: Auch hier sind Tests in den Helios-Kliniken möglich, die Kosten sind im Reisepreis bereits enthalten.

Mehr dazu:

Die Kreuzfahrt-Branche sei damit „der erste und bislang einzige Sektor innerhalb der Tourismusbranche, der konsequent verpflichtende Tests auf das Coronavirus für alle Reisenden und Angestellten einführt“, heißt es von Clia. Die Pflicht gilt für Schiffe ab 250 Passagieren.

Strenge Corona-Regeln an Bord

Die Testpflicht sei ein wichtiger Baustein, um den Kreuzfahrtbetrieb wieder sicher hochfahren zu können, sagt Clia-Deutschland-Direktor Helge Grammerstorf. Allein in Deutschland hängen 48 000 Arbeitsplätze an der Kreuzfahrtbranche.

Die Reedereien waren nach monatelanger Zwangspause im Juli wieder langsam gestartet und hatten zunächst Kurzreisen ohne Landgang angeboten. Mittlerweile dürfen die Passagiere teilweise auch wieder das Schiff für Ausflüge verlassen.

Aida startet am 17. Oktober

Mit der „Aidablu“ startet am 17. Oktober ab Civitavecchia/ Rom ( Italien) die erste Kreuzfahrt von Aida Cruises seit Unterbrechung der Reisesaison. Bis Mitte Dezember stehen siebentägige Italien-Reisen auf dem Programm. Im Herbst und Winter bietet Aida Kreuzfahrten drei weiteren Destinationen an: „Aidamar“ nimmt ab dem 1. November siebentägigen Reisen Kurs auf die Kanaren.

Ab dem 7. November folgt „Aidaperla“, die das ursprünglich mit „ Aidanova“ geplante Reiseprogramm übernehmen wird. Start- und Zielhafen für die Reisen von „Aidamar“ ist Las Palmas auf Gran Canaria. Für die Reisen mit „Aidaperla“ gibt es neben Las Palmas mit Santa Cruz de Tenerife einen zweiten Wechselhafen auf Teneriffa. Im westlichen Mittelmeer soll es ab dem 12. Dezember mit „Aidastella“ losgehen: Ab Palma auf Mallorca starten siebentägige Reisen. „Aidaprima“ startet ab 11. Dezember ab Dubai ( Vereinigte Arabische Emirate) zu siebentägigen Reisen.

Seit der Wiederaufnahme der Kreuzfahrten gelten auch an Bord der Schiffe strenge Corona-Regeln. So gibt es Temperaturmessungen, Wegeleitsysteme an Bord, beschränkte Kapazitäten für Restaurants, Bars und Theater auf dem Schiff, Maskenpflicht in Fahrstühlen, Treppenhäusern und Kabinenfluren sowie eine geringere Auslastung als im Normalbetrieb.

Von Thomas Luczak