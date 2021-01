Rostock

Die Handwerkskammern in MV protestieren gegen die Folgen der verschärften Lockdown-Regelungen für die praktische Ausbildung der Lehrlinge. Während in den Berufsschulen für die Abschlussklassen der Präsenzunterricht weiterhin erlaubt ist, seien Praxis-Kurse in den Bildungsstätten im Land komplett verboten.

„Diese Ungleichbehandlung zu den Berufsschulen ist mit Blick auf das gemeinsame Ziel, die Berufsabschlüsse zumindest für die Abschlussklassen zu gewährleisten, nicht nachvollziehbar und inakzeptabel“, sagte der Präsident der Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern, Axel Hochschild, der auch der Arbeitsgemeinschaft der Kammern in MV vorsteht.

Kommentar: Praxis gehört zur Ausbildung dazu

Keine Bildungsverlierer

Der praktische Teil der Ausbildung, der auch Prüfungsbestandteil sei, gerate so deutlich ins Hintertreffen. „Wir müssen aufpassen, dass Menschen nicht zu Bildungsverlierern werden“, so Hochschild. Derzeit dürften etwa keine Lehrgänge für Auszubildende in der Überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung (ÜLU) abgehalten werden, obwohl hier ebenso in den Abschlussjahrgängen die praktischen Prüfungen anstehen.

Im ersten Quartal des Jahres waren für rund 3000 Azubis in den Bildungsstätten der Kammern in Rostock, Neustrelitz und Schwerin ÜLU-Kurse geplant, davon rund 800 in den Abschlussjahrgängen.

Andere Länder machen’s möglich

In anderen Ländern wie Thüringen, Sachsen-Anhalt oder Hamburg, in denen das Infektionsgeschehen viel intensiver sei, seien Präsenzkurse in den Bildungsstätten dagegen weiterhin erlaubt. „In Niedersachsen können zudem sogar die ÜLU-Lehrgänge aller Jahrgänge weiter durchgeführt werden“, so Hochschild. Dabei seien die Bildungszentren in MV mit festgelegten Hygienerichtlinien und entsprechender technischer Ausstattung optimal auf die Pandemie-Bedingungen eingestellt.

„Die Berufspraxis kann eben nicht online im Distanzunterricht vermittelt werden. Wir brauchen mit Blick auf die Fachkräftesicherung jede Handwerkerin und jeden Handwerker“, so der Kammerpräsident. Hier werde wertvolle Zeit verschenkt, „zumal sich manche Betriebe wegen der Schließungen gerade jetzt sehr um die Ausbildung kümmern könnten“. Die duale Ausbildung aus Theorie und Praxis gerate damit in Schieflage. „Es darf nicht mit unterschiedlichem Maß gemessen werden.“

Betriebe können nicht alles bieten

Ähnlich sieht das Tischlermeister Jens Meinert aus Rostock, der seit vielen Jahren ausbildet: „Die überbetriebliche Lehrlingsunterweisung ergänzt die betriebliche Ausbildung. Hier erlernen die Auszubildenden Techniken und Technologien, die wir und viele andere Betriebe aufgrund der Größe und des Angebotsprofils nicht vermitteln können, die aber auch Prüfungsinhalte sind.“

Gerade für die Abschlussjahrgänge sei es deshalb wichtig, jetzt die Lehrgänge zu absolvieren, um die bevorstehenden praktischen Prüfungen absolvieren zu können, sagt Meinert.

Engagement nicht ausbremsen

Die Handwerkskammern fordern nun von der Landesregierung schnelles und unbürokratisches Handeln im Interesse der Fachkräftesicherung und Stabilisierung des Handwerks im Land. „Das Handwerk hat entgegen dem bundesweiten Trend im größten Teil des Landes 2020 sogar einen Zuwachs an neuen Ausbildungsverträgen verzeichnet und kommt damit seiner Verantwortung in besonderer Weise nach. Dieses Engagement darf nicht ausgebremst werden“, so Hochschild.

Das Schweriner Bildungsministerium verweist darauf, dass praktische Prüfungen im Bereich der außer- und überbetrieblichen Ausbildung weiterhin möglich seien. Dass Lehrgänge und Kurse derzeit nicht stattfinden können, liege an den gestiegenen Corona-Zahlen. „Der Gesundheitsschutz hat hier Priorität“, sagte ein Sprecher.

