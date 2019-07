Rostock

Innovativ, erfolgshungrig, mutig und leidenschaftlich: Mit diesen Eigenschaften bringen Chefs ihre Firmen und zugleich die Wirtschaft im gesamten Land voran. Fünf großen Impulsgebern hat Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) am Donnerstag in Dargun (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) den Unternehmerpreis 2019 verliehen.

Das sind besten Bosse:

Steffen Himstedt und Stefan Trebing – Digitale Pioniere

Steffen Himstedt (r.) und Stefan Trebing helfen Produktionsfirmen beim Schritt ins Digitalzeitalter. Quelle: Trebing + Himstedt

Steffen Himstedt ist ein Visionär.Er weiß, wie die Fabrik der Zukunft aussieht und lotst Firmen in die Industrie 4.0. Großkonzerne wie Beiersdorf, Unilever oder Audi vertrauen auf das Know-how des Schweriners und dem Team der „ Trebing & Himstedt Prozessautomation“. Die Firma, die heute 45 Mitarbeiter beschäftigt, hat der Ingenieur 1992 zusammen mit seinem früheren Kommilitonen Stefan Trebing gegründet.

„Wir stehen für die digitale Transformation in der Produktion“, sagt Himstedt. Mithilfe der IT-Systeme aus Schwerin werden bekannte Gesichtscremes angerührt, Sportwagen zusammengeschraubt und Fahrstühle hergestellt. Himstedt sei international erfolgreich und zugleich durch sein Engagement in vielen Vereinen fest in der Region verwurzelt, lobt Minister Glawe und zeichnet ihn als „Unternehmerpersönlichkeit des Jahres“ aus.

Wie das gelingt? Mit Team- und Pioniergeist, sagt Himstedt.Familienfreundliche Personalpolitik gehöre ebenso zur Firmenphilosophie wie Veränderungen als Chancen zu begreifen. Um die digitale Transformation noch besser mitgestalten zu können, baut Himstedts Unternehmen gerade ein „Innovation Studio“ auf. „Als Raum und virtuelle Plattform für Kooperationen und Innovationen mit Partnern, Kunden und der Wissenschaft“.

Mathias Schilling – Tausendsassa mit Herz fürs Regionale

Biolandwirt und Gastronom: Zusammen mit seiner Frau Nicolle hat sich Mathias Schilling ein Unternehmen aufgebaut, zu dem inzwischen sieben Betriebe auf Rügen und Hiddensee gehören. Quelle: Christian Rödel

Mit Rindern und Heidschnucken hat 2006 auf dem Ostsee-Eiland Öhe alles begonnen.Auf der kleinen Insel vis-à-vis zum Schaproder Hafen auf Rügen baut Mathias Schilling zusammen mit seiner Frau Nicolle eine Biolandwirtschaft und später die Fleischmarke „Insel Öhe“ auf. Mit den Spezialitäten beliefert er zunächst Händler bundesweit. Ab 2012 tischt er sie selbst auf – in seinem Restaurant „ Schillings Gasthof“ in Schaprode.

Inzwischen zählen sieben Betriebe zu seinem Unternehmen, darunter die Restaurants „Hafenamt“ und „Hafenkater“ sowie das Kaffeehaus „Tante Hedwig“ und der „Konservenladen“ auf Hiddensee. In allen bietet der 37-Jährige nicht nur Fleischspezialitäten aus eigener Produktion an, er vermarktet auch Waren anderer regionaler Erzeuger. Dazu zählt der Fang der Hiddenseer Kutterfischer, den er als Feinkost in Dosen vertreibt. Damit will Schilling auch einen Beitrag zum Erhalt der traditionellen Stellnetzfischerei leisten. „Ich möchte andere nach vorne bringen.“ Dafür zeichnete Glawe ihn mit dem Sonderpreis „Erzeugung trifft Wertschöpfung“ aus.

„Wir haben nur das aufgehoben, was vor unseren Füßen lag und daraus etwas gemacht“, sagt Schilling. Sein neuster Coup feiert am Wochenende Premiere: In der ehemaligen Hiddensee-Klause, bekannt als „Roter Affe“, eröffnet Schilling ein Eventlokal. „Ich will Kulinarik und Kultur verbinden“, sagt er. „Das rote Haus“ soll ein Pop-up-Space für Lesungen, Chansonabende und ähnliche Veranstaltungen werden.

Sein Erfolgsgeheimnis? „Mut, etwas zu wagen, und ein gutes Netzwerk.“ Dazu zählen langjährige Lieferanten und Dienstleister, aber auch sein eigenes Team. Rund 40 Leute beschäftigt Schilling während der Saison. „Ohne sie geht’s nicht.“

Maximilian Block und Jacob Saß – Mit Recht online erfolgreich

Maximilian Block (l.) und Jacob Saß sind die Gründer von Advocado. Quelle: advocado GmbH

„Wir kämpfen für eine Welt, in der jeder zu seinem Recht kommt“, sagen Maximilian Block und Jacob Saß. Dank ihrer virtuellen Kanzlei Advocado klappt das mit ein paar Mausklicks. Seit 2014 vermitteln die Greifswalder auf ihrer Plattform advocado.de Anwälte an Mandanten und haben schon mehr als 50 000 Privat- und Geschäftskunden geholfen, Nachbarschaftsstreits zu klären, Existenzgründungen abzuwickeln oder Nachlässe zu regeln.

„Die beste Nutzererfahrung am Markt, eine einzigartige Software und ein motiviertes Team sind Eckpfeiler unseres Erfolgs“, verraten Block und Saß.

Advocado habe neue Wege beschritten, Geschäftsfelder clever miteinander kombiniertund so viele Arbeitsplätze geschaffen, sagt Glawe. Aus dem Zwei-Mann-Betrieb ist binnen fünf Jahren eine Firma mit 40 Mitarbeitern geworden. Dafür bekommen Block und Saß den Sonderpreis „Digital regional verwurzelt“.

Mit dem Status quo geben sich die Advocado-Chefs nicht zufrieden.„Neben dem Ausbau unserer Standorte in Greifswald und Stralsund werden wir den Rechtsdienstleistungsmarkt in Deutschland und Europa immer weiter öffnen. Zukünftig wollen wir erster Ansprechpartner in allen rechtlichen Angelegenheiten sein.“

Owe Gluth – Topteam, selbst nach Feierabend

Owe Gluth ist Chef eines Heizungs- und Klimatechnikbetriebs in Neubrandenburg. Ihm sind nicht nur seine Kunden wichtig, sondern auch sein Team. Quelle: Owe Gluth GmbH

Owe Gluth weiß, er ist nur erfolgreich, wenn seine 72 Mitarbeiter mitziehen. Deshalb legt der Neubrandenburger in seinem Heizungs- und Klimatechnikbetrieb Wert darauf, dass sein Team Spaß hat – bei der Arbeit und nach Feierabend. „Wir helfen uns gegenseitig. Auch die Freizeit teilen wir gern miteinander“, sagt Gluth. Das motiviert, denn der Chef hat hohe Ansprüche. „Wir wollen die Erwartungen unserer Kunden erfüllen, möglichst übertreffen.“

Gluth sei nicht nur im Bäder- und Haustechnikbau kompetent, sagt Glawe. Er wisse auch, wie man sich die Fachkräfte von morgen sichert. Gluth bietet Schülern Praktika an, zahlt Azubis einen Fahrkostenzuschuss und ermöglicht seinen Mitarbeitern mit Schulungen Aufstiegschancen. Dafür bekommt der Unternehmer den Sonderpreis „Fachkräftesicherung und Familienfreundlichkeit“.

Gluth fühlt sich auch der Region verpflichtet.Ob Kinderzeitung oder Festspiele: „Wir unterstützen viele Projekte.“ Auch Sportlern hilft er auf die Sprünge. Als Geschäftsmann ist er ein Langstreckenläufer. „Wir suchen nicht den schnellen Erfolg, sondern optimale Lösungen.“ Dafür sei sein Team bereit, den „Extrameter“ zu gehen.

Sven Thomsen – Fensterbauer mit Weitblick

Fenster sind bloß zum Rausgucken da? Nicht, wenn man Sven Thomsen fragt. Er und sein Team können die Bauteile so aufmotzen, dass sie das Raumklima verbessern. Thomsen ist Geschäftsführer der Sparte Kunststoffbau bei H.O. Schlüter in Lübz – mit 144 Beschäftigten einer der größten Arbeitgeber in der Region.

Die Firma verpasst Häusern Fenster, die per Smartphone-App steuerbar sind und Dachluken, die mittels Sensoren registrieren, ob Durchlüften nötig ist. Ob Fassadenelement oder Tür: Bundesweit sind Tausende Kunststoff, Stahl- und Aluminiumbauteile aus dem Hause H.O. Schülter verbaut.

Die Lübzer wollen Häuser so ausstatten, dass sich Bewohner darin wohlfühlen. Das gelingt, meint Minister Glawe. „Hier trifft ein Handwerksbetrieb mit Tradition auf hohe Innovationskraft.“ Er kürte Sven Thomes zum Sieger in der Kategorie „Unternehmensentwicklung“.

Rekordbeteiligung 136 Nominierungen aus ganz MV sind für den Unternehmerpreis eingegangen, so viele wie nie zuvor. Ein Großteil der Vorschläge kam aus dem Dienstleistungsbereich (32 Prozent), dem verarbeitenden Gewerbe (20,5 Prozent), dem Handel (23 Prozent) sowie der Gesundheitswirtschaft (11,5 Prozent). Die Auszeichnung wurde zum zwölften Mal in fünf Kategorien verliehen und ist mit insgesamt 15 000 Euro dotiert.

