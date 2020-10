Deutlich mehr Arbeitslose in MV im Oktober als im Vorjahresmonat

Schwerin/Kiel

Die Zahl der Arbeitslosen in Mecklenburg-Vorpommern ist im Oktober im Vergleich zum Vorjahresmonat um 7900 auf nunmehr 61 300 gestiegen. Die Erwerbslosenquote liegt nun bei 7,5 Prozent, wie die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit in Kiel am Donnerstag mitteilte. Im Oktober 2019 lag sie noch bei 6,5 Prozent.

Im Vergleich zu September Zahl gesunken

Im Vergleich zum Vormonat September sei die Zahl der Arbeitslosen allerdings um 1100 oder 1,7 Prozent gesunken. Wie die Chefin der Regionaldirektion, Margit Haupt-Koopmann, sagte, habe die Gruppe der unter 25-Jährigen mit einem Minus von 10 Prozent überproportional von dieser Entwicklung profitieren können. „Hier wird deutlich, dass die Betriebe insbesondere die Chance genutzt haben, junge Fachkräfte einzustellen, die nach ihrem erfolgreichen Ausbildungsabschluss nicht übernommen wurden und daher kurzfristig in den Sommermonaten arbeitslos waren.“

Die niedrigste Arbeitslosenquote in Mecklenburg-Vorpommern wies im Oktober der Landkreis Rostock mit 5,4 Prozent auf, die höchste Quote gab es im Landkreis Vorpommern-Rügen mit 8,5 Prozent.

