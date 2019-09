Dieser Rostocker wagt sich in „Die Höhle der Löwen“

Rostock

Fast jeder Student kennt das: Das Geld ist alle, doch es ist noch so viel vom Monat übrig. Mehr als 250 000 Hochschüler haben allein im vergangenen Jahr ihr Studium abgebrochen, weil ihnen die finanziellen Mittel dafür fehlten. Ein gebürtiger Rostocker will Abhilfe schaffen und wagt sich dafür in „Die Höhle der Löwen“.

In der TV-Show will David Meyer (30) am Dienstag (24. September) Investoren wie Judith Williams, Frank Thelen und Dagmar Wöhrl folgenden Deal vorschlagen: Für eine halbe Million Euro werden sie an „deineStudienfinanzierung“ beteiligt. Das Start-up hat Meyer zusammen mit Bastian Krautwald (22) und Alexander Barge (30) gegründet. Die digitale Plattform soll Studierende von der ersten Antragstellung bis hin zum letzten zurückgezahlten Euro bei der Finanzierung ihres Studiums unterstützen.

Per Klick sehen, was sich lohnt

Ob Studienkredit, Bafög oder Stipendium: Binnen einer halben Stunde sollen Nutzer auf „deineStudienfinanzierung“ erfahren können, welche Finanzierungsform ihnen in welcher Höhe zustehen würde und wie sie diese ganz einfach über die Plattform beantragen können. Ist der Antrag erfolgreich, bezahlt der Studierende 29,90 Euro.

David Meyer, Alexander Barge und Bastian Krautwald wollen laut eigener Aussage „den gesamten Studierendenmarkt von Grund auf revolutionieren und jedem Studierenden ein finanziell sorgenfreies Studium ermöglichen“.

Am Dienstag auf Sendung

Um ihr Produkt weiter zu optimieren, benötigen die drei zunächst selber Geld. Das erhofft sich das Trio von den TV-Löwen. Ob Frank Thelen oder Judith Williams bereit sind, 500 000 Euro für 12,5 Prozent der Geschäftsanteile zu investieren? Das erfährt die Fernsehnation am 24. September. Ab 20.15 Uhr strahlt Vox Folge vier der aktuellen Staffel von „Die Höhle der Löwen“ aus.

Mehr zum Thema:

Vorpommern geht mit Rentier-Fleisch in der „Höhle der Löwen“ auf Investorenfang

Logistikzentrum Gallin: „Die Höhle der Löwen“ bringt die Gabelstapler auf Touren

Ralf Dümmels Löwenhöhle liegt in Mecklenburg

Erfolg für Start-up aus Rostock: Maschmeyer beißt an

Von ab