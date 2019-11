Discounter-Artikel auf drei Fußballfeldern: So funktioniert Normas Logistikzentrum in MV

Dummerstorf

Sobald die Stimme ihm ins Ohr flüstert, dass es sie nach Süßem gelüstet, lädt Stefan Kegel bergeweise Schokoladen, Gummibärchen und ähnliche Leckereien auf. Heute sind es Baumkuchenspitzen, die er besorgen soll. Wo er die schnapsbeschwipsten Schnitten findet, verrät ihm die Stimme in knappen Befehlen auch: Gang 7, Platz 151 muss er mit seinem Stapler ansteuern. Das Förderfahrzeug ist bereits weihnachtlich bestückt – mit Lebkuchen, Spekulatius und Doppelkeksen. Welche Fracht noch fehlt, erfährt Kegel über das Headset, gefunkt von einem Computer.

Pick-by-Voice – Kommissionieren nach Stimme – nennt sich das System. Es gibt den Ton an in einem Schlaraffenland, in dem es Ess- und Trinkbares im Überfluss gibt. Am Autobahnkreuz Rostock hat sich die Discounterkette Norma ein Logistikzentrum gebaut, das in Mecklenburg seinesgleichen sucht: Auf einer Fläche etwa so groß wie drei Fußballfelder stapeln sich Lebensmittel und Non-Food-Güter bis in zwölf Meter Höhe auf. Zwischen 800 und 1200 Paletten voller Waren werden hier umgeschlagen – und zwar jeden Tag.

Los geht es lange, bevor der Morgen graut: Gegen 5 Uhr rollen die ersten Lkw auf den Hof und docken an die Schleusen an. Was die Sattelzüge geladen haben, wird hier bereits erwartet: Lebensmittel, Non-Food-Artikel und Aktionsware, bestimmt für eine von 68 Filialen, die Norma von Dummerstorf aus versorgt.

Kaum steht die Fracht im Wareneingang, rauscht Josef Pohlheber mit seinem Schnellläufer an. Drei Paletten pikt er mit der XL-Gabel des Förderfahrzeugs auf und düst damit in die benachbarte Lagerhalle. Holger Viertel springt beiseite. „Mit dem Ding legt man sich besser nicht an“, sagt er und lacht.

Viertel ist Logistikleiter und damit quasi Herr über die Hochregale. Die bilden hier zwölf Meter hohe Wände, dazwischen sieben lange Gänge, durch die pausenlos Hubwagen und Gabelstapler kurven – navigiert via Headset.

Ein Code für alle Fälle

Ob Stefan Kegel wirklich richtig steht, verrät ihm das Gerät: Wie viel von einem Artikel der Kommissionierer aufladen muss, erfährt er erst, wenn er dem Computer die am Regalboden stehende Prüfziffer vorliest. „Wir sichern uns doppelt ab“, sagt Ulrich Schrage, Geschäftsführer des Logistikzentrums. Denn kaum etwas wäre ärgerlicher, als zu viel, zu wenig oder die komplett falsche Ware an die Filialen auszuliefern. Schlimmstenfalls greift der Norma-Kunde dann ins Leere – und kauft beim nächsten Mal lieber bei der Konkurrenz ein.

Die Zahlenfolge, die Stefan Kegel dem Computer vorliest, stimmt. Kaum hat er sich in der unteren Etage an den Baumkuchenspitzen bedient und die Wunschmenge aufgeladen, setzt Jörg Berndt darüber zum Lückenschluss an. Mit seinem Stapler wuchtet er eine lieferfrische Palette Gebäckstücke ins Regal. Indes ist Kegel schon dabei, seine gesamte Fracht aufzureihen:

Naschen ist erlaubt

Kegel, Berndt und ihre Kollegen sind im Norma-Logistikzentrum unersetzlich. „Die automatische Kommissionierung steckt noch in den Kinderschuhen und ist bei uns derzeit kein Thema“, stellt Chef Schrage klar. Gefragt sind die insgesamt 110 Mitarbeiter auch als Produkttester.

Im Disponentenbüro tippt Julia Bartz in ihren Computer ein, was Norma-Verkäufer an Ware für ihre Filialen bestellt haben. Nebenbei dürfen sie und ihre Kolleginnen naschen: Knabberzeug, Kuchen und Schokoladen liegen in Kisten bereit. Zugreifen ist erwünscht, vom Chef persönlich. „Qualitätssicherung muss sein“, sagt der Ulrich Schrage und lacht.

Zentrum in Zahlen 20 000 Quadratmetermisst die Logistikhalle. Das darin integrierte Kühlhaus ist 1700 Quadratmeter groß, die minus 22 Grad kalte Tiefkühlkammer misst 1000 Quadratmeter. Hinzu kommt die Entsorgungshalle und der Verwaltungsbau. Insgesamt misst das Zentrum rund 22 000 Quadratmeter, könnte bei Bedarf aber um 10 000 Quadratmeter erweitert werden. 45 Lkw-Andockstationen, davon 3 mit hermetischen Kühlschleusen, stehen für den Warenein- und -ausgang zur Verfügung. 110 Mitarbeiter – darunter sechs Auszubildende – sind im Zentrum beschäftigt. Gearbeitet wird im Zwei-Schicht-System und nahezu rund um die Uhr. 90 Prozent der Angestellten zählten auch in Demmin zum Team, wo Norma zuvor sein Logistikzentrum hatte. 800 bis 1200 Paletten Waren werden hier umgeschlagen – pro Tag. 7 Lkwstehen im Norma-eigenen Fuhrpark, darüber hinaus werden Waren von externen Firmen in die Discounter-Filialen geliefert. 68 Norma-Filialen werden von Dummerstorf aus beliefert: 55 in MV, acht in Schleswig-Holstein, drei in Niedersachsen und zwei in Brandenburg. 11 Monate hat es von ersten Spatenstich bis zur Inbetriebnahme des Zentrums im September 2018 gedauert.

Probiert wird, was das Norma-Sortiment hergibt, aber auch Artikel der Konkurrenz und Musterexemplare von Lieferanten. Für Geschmackstests gibt’s eine kleine Küche, in der sich die Logistiker Fisch und Fleisch in die Pfanne hauen. „Was uns schmeckt, schmeckt auch den Kunden“, sagt Schrage. Auch Nichtessbares müsse sich bewähren: „Wir schmeißen auch die Waschmaschine an“, verrät er.

Raum für Wachstum

Platz für überzeugende Neuzugänge wäre da: „Die Halle hat ihre Volllast noch nicht erreicht“, sagt Schrage. Das Logistikzentrum könnte 100 Filialen versorgen. Aktuell sind es 68 Discounter in Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Brandenburg. In Niedersachsen seien bereits neue Märkte geplant.

Bis vor gut einem Jahr ist das noch von Demmin aus passiert. Dort hatte Norma für ihre Logistik eine Immobilie angemietet. Die wurde allerdings zu klein und lag zudem weit ab von Schuss. Durch den Umzug nach Dummerstorf spart sich Norma weite Warenwege und damit Kosten. Binnen elf Monaten hat die Discounterkette ihren neuen Umschlagplatz in Sichtweite der Autobahnen 19 und 20 hochgezogen. „Hier war vorher ein Maisfeld“, sagt Ulrich Schrage.

Expresszustellung für Grünzeug

Feldfrüchte wachsen auf dem acht Hektar großen Grundstück jetzt nicht mehr, sie fahren in Sattelzügen vor: Täglich bringen Lkw Obst, Gemüse und Blumen aus ganz Deutschland und den Niederlanden. Ernteerzeugnisse sind Kurzzeitgäste: Kaum ist die Frischfracht abgeladen, schon fährt sie mit den nächsten Trucks in alle Himmelsrichtungen los. „Bei Obst und Gemüse haben wir keine Lagerhaltung. Es kommt zwischen 15 und 17 Uhr bei uns an und muss spätestens bis 7 Uhr am nächsten Morgen in den Filialen sein“, erklärt Holger Viertel.

Logistik ist keine Einbahnstraße, sondern ein Kreislauf. Haben die Lkw die Ware ausgeliefert, nehmen sie an Bord, was die Filialen nicht brauchen: Leere Paletten, Verpackungsmaterial, aber auch unverkaufte Aktionsware. Hat ein Discounter beispielsweise bis Weihnachten nicht alle seine Schwippbögen verkauft, gehen die zurück nach Dummerstorf, werden bis zur kommenden Saison eingelagert oder an Lieferanten zurückgegeben, sagt Ulrich Schrage.

Kette setzt Milliarden um 16 Niederlassungen, mehr als 1450 Filialen in vier Ländern: Vom Süden der Bundesrepublik aus hat sich der Lebensmittel-Discounter Norma binnen rund 50 Jahren ein Netz aufgebaut, das über die Grenzen hinausreicht. Neben Deutschland ist das Unternehmen auch in Frankreich, Tschechien und Österreich präsent. Die erste Norma-Filiale wurde 1964 in Nürnberg eröffnet. Im vergangenen Jahr hat die Kette bundesweit rund 3,6 Milliarden Euro umgesetzt.

Lang liegen Artikel bei Schrage aber nicht auf Lager. Denn Geld bringt der Einzelhandelskette nur das ein, was Kunden kaufen können. Damit sie im Discounter stets in volle Regale greifen, wird im Reich des steten Warenflusses viel bewegt.

Von Antje Bernstein