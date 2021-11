Rostock

Die Drogeriekette dm will in MV weiter wachsen. „Wir haben im Norden noch viel Potenzial“, sagte die für den Nordosten zuständige Gebietsleiterin Susan Petzold am Montag in Rostock. Zurzeit betreibt die Kette 24 Filialen im Bundesland. Zum Vergleich: Wettbewerber Rossmann kommt auf rund 70 Läden in MV. In den kommenden Jahren will dm „fünf bis zehn“ weitere Geschäfte eröffnen.

Für ein neues Geschäft in Rostock sei bereits der Mietvertrag unterschrieben, ein weiteres soll in der Rostocker Südstadt eröffnen. „Wir suchen laufend nach neuen Standorten. 24 Filialen sind zu wenig“, sagt Susan Petzold, angesichts von mehr als 2000 Geschäften der Kette in Deutschland und 3800 europaweit. Konkrete Pläne gibt es außerdem in Wismar und Neubrandenburg. Die Region sei attraktiv, „die Städte in MV sind sehr lebendig“, erklärt die Gebietsleiterin.

Weniger Kunden, mehr Umsatz

Mit der Corona-Krise haben sich die Einkaufsgewohnheiten verändert. Die Kundenzahl sei zurückgegangen, der Umsatz je Kunde aber gestiegen. „Das One-Stop-Shopping hat zugenommen. Die Kunden kommen weniger oft, legen sich dafür aber mehr in die Einkaufskörbe“, sagt die Managerin. Vor allem die Bereiche Gesundheit und Bio-Ernährung hätten zugelegt.

Insgesamt stieg der Umsatz im Geschäftsjahr 2020/2021, das im September endete, konzernweit um 5,8 Prozent. Petzold: „Mecklenburg-Vorpommern liegt leicht darüber.“ Vor allem mit dem Auto erreichbare Geschäfte in großen Einkaufszentren hätten sich positiv entwickelt, während es in den Innenstadtläden ruhiger war. Zeitweise betrieb dm in MV zehn Corona-Teststationen. Ob dieses Angebot jetzt wieder eingerichtet wird, sei noch offen.

Die Zahl der Mitarbeiter stieg in MV um 30 auf 304. Darüber hinaus bildet das Unternehmen aktuell 38 Auszubildende aus, die bei dm „Lernlinge“ heißen. Das 1973 von Götz Werner gegründete Unternehmen ist für seine eigene Unternehmenskultur bekannt, mit flachen Hierarchien und mehr Entscheidungsspielraum für die einzelnen Mitarbeiter. An der Rostocker Berufsschule für Wirtschaft stellen die dm-Azubis nach Firmenangaben einen Großteil der Klasse für die Drogistinnen-Ausbildung.

Geschäfte in Polen geplant

Im Mai 2022 will dm erste Filialen in Polen eröffnen. Einer der verantwortlichen Mitarbeiter heißt Marek Maczka. Der erfahrene Handelsmanager lernt zurzeit bei Susan Petzold das Unternehmen kennen. Ein Detail, in dem sich die polnischen von den deutschen dm-Filialen unterscheiden werden, weiß er schon: „Der Schönheitsbereich mit Kosmetikprodukten wird viel größer.“

Von Gerald Kleine Wördemann