Rostock

Jan Heyne braucht dringend mehr Platz. „Ende des Jahres ist das hier alles voll“, sagt der 41-jährige Manager beim Rohr-Hersteller EEW Special Pipes Constructions. Noch gibt es Lücken zwischen den riesigen Rohren. Die sind dicker und länger als die Rümpfe von Jumbo-Jets. Sie warten darauf, verschifft zu werden – zu einem Windpark-Bauplatz auf See irgendwo auf der Welt.

Die Stahlgiganten aus Rostock sind gefragt wie noch nie: Das Unternehmen hat bereits zusätzliche Flächen angemietet und nimmt außerdem am Bieterverfahren für die insolvente Warnemünder MV Werft teil – um die Flächen vorübergehend für seine Rohre zu nutzen, bis ein neuer Betreiber die Werft wieder hochfährt.

Rostocker Werk produziert Röhren aus Spezialstahl

Die Rostocker Riesen sind eine Erfolgsgeschichte. 2007 wurde das Werk gebaut. Seitdem stellten die Stahlbau-Experten die Fundamente, sogenannte Monopiles, für mehr als 2000 Offshore-Windräder her. Der Mutterkonzern, die Erndtebrücker Eisenwerke aus dem Sauerland (Nordrhein-Westfalen), bezeichnet sich als Weltmarktführer, woran die Mecklenburger großen Anteil haben dürften.

Die Kolosse aus Spezialstahl sind in jeder Hinsicht besonders: maximal 1400 Tonnen schwer, bis zu zehn Meter Durchmesser und begehrt. Windparks auf See spielen eine Schlüsselrolle in der Energiewende in Deutschland. Sie sollen den Strom erzeugen, wenn Atom- und Kohlekraftwerke abgeschaltet sind, der dann teilweise in Wasserstoff umgewandelt werden soll.

„Wir bräuchten noch sechs weitere Werke“

Die Bundesregierung schraubte die Ausbauziele für die Parks Nord- und Ostsee erst kürzlich drastisch nach oben, auf die Marke von 30 Gigawatt Gesamtleistung bis 2030. Bisher wurden gerade einmal 1500 Windräder installiert. Alle zusammen erreichen weniger als ein Viertel der in acht Jahren geplanten Leistung.

„Um das zu schaffen, bräuchten wir sechs Werke wie dieses hier.“ Das sagt ein Ingenieur eines großen europäischen Energieunternehmens über das 30-Gigawatt-Ziel. Der Experte leitet gerade bei EEW Messungen für die Endabnahme von Rohren, die seine Firma bestellt hat.

Neben EEW gibt es nur einen weiteren Anbieter

Die 90 bis 120 Meter langen Monopiles zum Stückpreis von rund einer Million Euro sind nicht das einzige Nadelöhr, das sich als Stresstest für die Energiewende entpuppen könnte. Errichterschiffe für die Arbeit auf See sind genauso knapp. Windräder für den Seebetrieb werden von gerade mal zwei Unternehmen hergestellt: Siemens und Vestas aus Dänemark.

200 000 Tonnen Stahlverbrauch pro Jahr 2008 starteten die Erndtebrücker Eisenwerke (EEW) die Produktion von Großröhren im Rostocker Seehafen. Das 1936 im Sauerland gegründete Unternehmen baute ursprünglich Heizkessel und später Anlagen für die Gas- und Erdölindustrie. 200 000 Tonnen Stahl verarbeitet das Rostocker Werk im Jahr. Die Rohre sind in der Regel bis 120 Meter lang, in Ausnahmen sind auch 160 Meter möglich. Der maximal mögliche Durchmesser beträgt zwölf Meter, das bisher schwerste Rohr wog 1421 Tonnen. Windparks mit Rohren aus Rostock finden sich in den Küstengewässern von Frankreich, Großbritannien und den USA, aber auch in der deutschen Nord- und Ostsee.

Die nötigen Monopiles hat neben den Rostockern nur noch das Unternehmen Sif aus den Niederlanden im Angebot. EEW lieferte die Fundamente für Windparks in Nord- und Ostsee, aber auch nach Asien und in die USA. „Obwohl der lange Transport eigentlich keinen Sinn macht“, sagt Jan Heyne. Demnächst eröffnet EEW ein weiteres Rohrwerk an der amerikanischen Ostseeküste im Bundesstaat New Jersey.

Platz für neue Aufträge erst in fünf Jahren

EEW in Rostock ist für die kommenden drei Jahren komplett ausgebucht. Zurzeit stellt das Unternehmen knapp 100 neue Mitarbeiter ein, ab Sommer soll in den Hallen rund um die Uhr und am Wochenende Stahl gebogen, geschweißt und geschliffen werden. Aufträge, die nach den drei Jahren folgen sollen, werden zurzeit abgesprochen, erklärt Heyne. Der gebürtige Rostocker ist für das Projektmanagement bei EEW in der Hansestadt verantwortlich. Platz für neue Aufträge gebe es frühestens erst wieder in fünf Jahren.

Das Arbeiten mit solchen Kolossen erfordert Ruhe und Gelassenheit. In den Hallen im Seehafen wirken die Arbeiter, die in und an den Rohren arbeiten, wie kleine Ameisen. Ein älterer Mann sitzt entspannt an einer Maschine, auf der ein tonnenschweres Segment, ein sogenannter Schuss, montiert ist. „Da ist eine Delle drin“, sagt er. Die Verformung entstand beim Schweißen. Mit ein paar Knopfdrücken lässt der Mann mächtige Walzen rotieren, die den Schuss wieder in Form bringen. So leise und unaufgeregt, als würde er nur eine schiefe Fahrradfelge gerade drücken.

Bisheriger Rekord: 1421 Tonnen schwere Röhre

Die Schüsse werden später zu den Rohren zusammengeschweißt, sie selbst wurden zuvor aus bis zu 17 Zentimeter dicken Stahlplatten gebogen und verschweißt. Trotz der Größe ist Exaktheit angesagt: Die Toleranzen liegen im Millimeterbereich. Der gesamte Prozess wird ständig überwacht, Fehler sofort korrigiert. „Wir mussten noch kein Rohr wegschmeißen“, sagt Heyne.

Größer, länger, schwerer: Mit den Windenergieanlagen wachsen auch die Monopiles. Vor 15 Jahren waren Anlagen mit fünf Megawatt Leistung üblich, inzwischen sind es zwölf. Mit jeder Stufe vergrößern sich die Rotoren. 1421 Tonnen wiegt das bisher schwerste bei EEW hergestellte Fundamentrohr für den Windpark „Baltic Eagle“, der ab 2023 vor Rügen errichtet werden soll. Für den Transport dorthin ist kein Schiff nötig: Die Piles bekommen riesige Kappen auf ihre Enden und werden schwimmend transportiert.

Von Gerald Kleine Wördemann