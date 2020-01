Rostock

49 Cent für ein Brötchen, 15,89 Euro für einen Blumenstrauß und 2,99 für den Cappuccino – solche Preise sind wir aus dem Alltag gewohnt. Doch damit könnte bald Schluss sein.

Wenn es nach EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen geht, werden krumme Beträge in Zukunft nur noch ab- oder aufgerundet. Das Ziel: Ein- und Zwei-Cent-Münzen sollen nach und nach aus dem Verkehr gezogen werden. Besonders die Herstellung und der Transport der Münzen seien ein Nachteil.

Bei vielen Leuten in MV stößt das auf Zustimmung. „Das ist doch endlich mal eine super Idee, denn man hat sowieso immer zu viel kleines Klimpergeld im Portemonnaie“, sagt Juliane Salewski aus Stralsund.

Auch für den Einzelhandel wäre die Abschaffung der kleinen rotbraunen Münzen eine große Entlastung. Diana Hübsch, Verkäuferin bei der Bäckerei Kadatz in Rostock, meint: „Wir müssten morgens vor der Arbeit nicht mehr so sehr darauf achten, dass die Kasse mit ausreichend Kleingeld bestückt ist“, sagt sie. Zudem würde die Umsetzung des Vorhabens auch das Tagesgeschäft erheblich beschleunigen und vereinfachen. „Mit geraden Summen können wir viel einfacher arbeiten“, so Hübsch.

Nachteile für das Geschäft hätten die Auf- und Abrundung der Preise nicht, glaubt sie. Ihre Bäckerei-Kollegin aus Stralsund, Heike Lärch, sieht das ähnlich: „Es würde dann zukünftig nur noch runde Preise bei uns geben, das ist doch gar kein Problem.“

„Kleinmünzen haben ihre Berechtigung“

Ein Geschäft, das ständig mit Kleinstbeträgen zu tun hat, ist der Copy-Shop in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt. Mitarbeiter Björn Krause meint, es sei sehr nervig, täglich mit den Centbeträgen zu arbeiten. Eine Din-A4-Kopie kostet vier Cent, eine ausgedruckte Seite in Farbe 58 Cent. Auch Krause glaubt, dass man solche Summen leicht aufrunden könnte. „Wir als Mitarbeiter würden davon profitieren. Es würde den Kassenalltag sehr beschleunigen“, sagt er.

Von den Volksbanken-Raiffeisenbanken in MV heißt es, der Umgang mit Bargeld erzeuge bei allen Banken einen immer höheren personellen, logistischen und technischen Aufwand. Dieser, so ein Sprecher der Bank, schlage sich in steigenden Kosten nieder.

Zudem würden strenge regulatorische Vorgaben des Gesetzgebers die Prüfung von Münzen auf Echtheit und Umlauffähigkeit durch die Banken verlangen. Die Zähl- und Sortiermaschinen müssten neusten europäischen Vorgaben entsprechen. Dennoch: „Die Entscheidung über die Abschaffung von Ein- und Zwei-Cent-Münzen sollte nur im Sinne des Verbrauchers getroffen werden“, so der Sprecher.

Schritt zur Bargeldabschaffung?

Bundesbank-Vorstand Johannes Beermann glaubt, die Verbraucher in Deutschland wollen Banknoten und Münzen benutzen. „Solange der Handel mit Preisen von 98 oder 99 Cent arbeitet, haben Kleinmünzen ihre Berechtigung“, so Beermann. „In diesen Preisen spiegelt sich auch die Wertschätzung der Bevölkerung für Bargeld insgesamt und damit auch für jeden einzelnen Cent wider. Es gibt genügend Menschen, die mit jedem Cent rechnen und auf jeden Cent achten müssen. Ein- und Zwei-Cent-Stücke haben somit durchaus ihre Berechtigung." Daher stelle die Bundesbank Bargeld in ausreichender Menge bereit.

Die Rostockerin Petra Witt ist gegen die Abschaffung des Bargeldes: „Unsere Generation würde die Umstellung vielleicht noch schaffen. Aber für unsere Eltern wäre das ganz schrecklich.“ Ihre Freundin Renate Blohm wirft ein: „Ich denke auch, dass vor allem ältere Bürger ein Problem damit haben werden, sollte es gar kein Bargeld mehr geben.“ Beide glauben, die Abschaffung der kleinen Taler sei ein weiterer Schritt zur kompletten Bargeldabschaffung.

Positiv-Beispiel Ausland?

Über Sinn und Unsinn des Kupfergelds wird seit Jahren immer wieder debattiert. Viele Verbraucher finden die kleinen Münzen lästig und schwer im Geldbeutel. Händler nutzen gerne den psychologischen Effekt krummer Preise knapp unter dem vollen Euro.

Die Niederlande, Finnland und Belgien haben die von der EU-Kommission erwogenen Rundungsregeln bereits eingeführt. Im Einzelhandel gelten nun Fünf-Cent-Schritte: Kommt die Rechnung zum Beispiel auf 2,93 Euro und man gibt 2,95 Euro, bekommt man kein Rückgeld. Bei einem Betrag von 2,92 Euro reicht es, 2,90 Euro auf den Tresen zu legen.

