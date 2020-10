Rostock

Die Corona-Krise hat die Rostocker Familie Nikolaus und ihre Modehäuser vor bislang ungeahnte Herausforderungen gestellt. „Wir sind seit 30 Jahren im Einzelhandel und haben schon so einiges erlebt. Noch nie zuvor mussten wir aber unsere Läden schließen“, sagt Geschäftsführerin Diane Nikolaus. Die Folge: Ware, die eigentlich für den Frühjahr und Sommer bestimmt war, hing wochenlang hinter verschlossenen Türen, statt verkauft zu werden. „Losgeworden sind wir diese nur, weil wir sie massiv reduziert haben“, erzählt Diane Nikolaus weiter. Die Folgen spüre sie noch heute.

So wie ihr geht es vielen Ladenbesitzern in Mecklenburg-Vorpommern. Um ihnen zu helfen, hat Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) am Montag gemeinsam mit dem Handelsverband Nord den Startschuss für die Kampagne „EinKauf mit Herz“ gegeben. Das Ziel: den Einzelhandel in MV stärken – und die Menschen wieder in die Läden des Landes holen.

Anzeige

Radio-Beiträge, Plakate und Anzeigen

Stellvertretend für den Innenstadt-Handel in MV wurden dafür neun Händler aus neun Regionen ausgewählt, die bis März kommenden Jahres in Radio-Spots, auf Plakaten und in sozialen Netzwerken eine Rolle spielen. 300 000 Euro aus dem MV-Schutzfonds stehen dafür zur Verfügung.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Diane Nikolaus aus Rostock ist eines der Kampagnen-Gesichter. Über die Anfrage freute sie sich sehr. „Mir ist es wichtig, dass sich die Menschen darüber bewusst werden, was es eigentlich bedeutet, wenn sie nur noch online einkaufen gehen“, sagt die Unternehmerin und spricht von Folgen für die Umwelt, aber auch vom Verlust von Arbeitsplätzen.

Einzelhandel großer Wirtschaftsbereich in MV

Mehr als acht Milliarden Euro werden jährlich in MV durch den Handel umgesetzt. Fast 52 000 Erwerbstätige arbeiten in der Branche. „Hinsichtlich der Beschäftigungszahlen ist der Einzelhandel nach dem Gesundheitswesen der zweitgrößte Wirtschaftsbereich in MV. Und die Branche hat besonders unter den Corona-Beschränkungen gelitten“, sagt Wirtschaftsminister Harry Glawe.

Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) spricht zur Kampagne „EinKauf mit Herz“ im Rostocker Hof. Quelle: Ove Arscholl

Im Rahmen des Corona-Soforthilfeprogramms von Bund und Land gehörte der Handel neben Gastronomie und dem Dienstleistungssektor zu einer der Branchen mit den meisten Anträgen. Rund 4500 wurden durch das Landesförderinstitut bewilligt – mit einem Auszahlungsvolumen von 44,1 Millionen Euro. „Damit sind wichtige Maßnahmen zum Erhalt der heimischen Wirtschaft auf den Weg gebracht worden“, so Glawe.

Kritische Lage bei Bekleidungshändlern

„Die Lage insbesondere bei den Bekleidungshändlern in den Stadtzentren ist aber weiterhin kritisch“, sagt Kay-Uwe Teetz, Geschäftsführer des Handelsverbands Nord. Die Wochen der coronabedingten Schließung seien nicht aufzuholen. „Die vom zwischenzeitlichen Lockdown betroffenen Branchen werden elf Prozent Umsatz einbüßen.“ Im Online-Handel hingegen könne ein Umsatzwachstum von knapp 15 Prozent erwartet werden.

Lesen Sie auch: Event-Unternehmer in Nordwestmecklenburg: „Die Kleinen lassen sie verrecken“

In MV habe sich laut Teetz auch bemerkbar gemacht, dass wochenlang keine Tagestouristen ins Land einreisen durften und die Kreuzfahrt-Anläufe ausblieben. „Wir waren lange nur auf uns selbst angewiesen“, sagt er.

Zwei Ursachen für gesunkene Kauflust

Mittlerweile würden die Menschen zwar wieder vermehrt hinausgehen, doch kämen noch immer nur wenige in die Läden. Und das nicht nur in MV: „Jeder fünfte Bürger gibt in Deutschland aktuell weniger Geld aus als normalerweise. Vor allem größere Anschaffungen werden zurückgestellt“, sagt Wirtschaftsminister Harry Glawe und beruft sich auf den „Trendmonitor 2020“ des Marktforschungsunternehmens Nordlight Research.

Die gesunkene Kauflust der Menschen habe dabei zwei Ursachen. Ein Grund sei, dass ein Drittel der befragten Haushalte eigenen Aussagen nach weniger Einkommen zur Verfügung hätten als vor Ausbruch der Krise. „In MV sind auch große Unternehmen, wie MV Werften oder Aida – und demnach viele Arbeitnehmer –, von der Corona-Pandemie betroffen. Das hat ihr Konsumverhalten geändert“, erklärt Kay-Uwe Teetz.

Lesen Sie auch: Hohe Zahl von Corona-Neuinfektionen in MV – Reisinger mahnt zur Vorsicht

Maskenpflicht bremst Einkaufserlebnis

Ein weiterer Grund für die gesunkene Kauflust sei, dass vielen Menschen der Einkaufsbummel durch Geschäfte aktuell weniger Spaß macht als vor Corona. „Die Maskenpflicht ist weiterhin für viele Kunden schwierig. Sie mindert das Einkaufserlebnis“, sagt Teetz.

Diese Erfahrung hat auch Diane Nikolaus mehrfach gemacht: „Insbesondere beim Kaufen von Kleidung ist es schwierig, sich mit Maske wohlzufühlen“, sagt die Händlerin. Dennoch hofft sie, dass die Kampagne dazu beiträgt, dass die Menschen in MV künftig wieder lieber in die Läden gehen.

Von Pauline Rabe