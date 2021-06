Elgeti beim OZ-Talk zu Hansa: „Werde weiter da sein, falls ich gebraucht werde“

Rostock

Investmentunternehmer Rolf Elgeti will auch nach dem Aufstieg in die Zweite Liga künftig weiter zu Hansa halten. Beim Netzwerk-Event auf dem Hof der OZ am Freitagnachmittag verriet er, wie er sich auch künftig in den Klub einbringen will und von welchen Entscheidungen er lieber die Finger lassen möchte.

Im Chefredakteurstalk mit OZ-Chefredakteur Andreas Ebel und t3n-Chefredakteur Holger Schellkopf ging es bei der Netzwerkveranstaltung „Networking & Lunch“ auf dem Innenhof des OZ-Medienhauses als Teil des größten Digitalkongresses im Nordosten, NØRD, nicht nur um Kryptowährungen. Die nämlich findet Elgeti durchaus gut.

Er sagte: „Ich bin ein großer Fan von Blockchain.“ Das ist eine digitale Datenbank, um Geldtransaktionen zu verwalten. „Und ja, wir nutzen auch Kryptowährungen. Sie sind viel effizienter als das Finanzsystem.“ Als schnelle Anlage taugen Kryptowährungen nach Elgetis Meinung aber nicht.

Elgeti: Habe Investment in Hansa nie bereut

Ein Investment, das er nie bereut habe, ist jenes, das er in den FC Hansa Rostock gesteckt hat. „Ich bin froh, dass ich es gemacht habe“, sagt Elgeti. Der Verein habe jetzt eine echte Chance, wirtschaftlich gesund zu leben. Die Zinsen könne er Hansa erst mal weiter stunden, sagt Elgeti, damit der Verein weiter spielen könne.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zur Frage, wie sich der Bereich rund um das Stadion weiterentwickeln könnte, hielt sich Elgeti eher zurück und sagte etwas vage: „Ich möchte nichts zu einem potenziellen Stadionverkauf sagen. Aber für den Fall, dass ich gebraucht werde, werde ich da sein.“ Ein Mitwirken schließe er aber nicht aus.

Von Michaela Krohn