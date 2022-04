Rostock

Die schwedische Reederei Hansa Destinations verdoppelt mit dem Einsatz eines zweiten Fährschiffes die Kapazität auf ihrer Ostsee-Route zwischen dem schwedischen Nynäshamn und Rostock von drei auf bis zu sechs Abfahrten pro Woche in beide Richtungen. Die „Eliana Marino“ wird an diesem Sonntag erstmals im Seehafen festmachen. Ab Montag wird das eingecharterte RoRo-Schiff mit der Fähre „Drotten“ die Linie zwischen der kleinen Hafenstadt bei Stockholm und Rostock bedienen, teilte das Hafenunternehmen Rostock Port am Freitag mit. Das neue Schiff verfügt über 2500 Lademeter und eine Reihe von Fahrerkabinen.

Das Fährschiff „Drotten“ der Reederei Hansa Destinations läuft in Rostock-Warnemünde ein. Foto: Frank Söllner Quelle: Frank Söllner

Seit dem Start der Verbindung Ende August vergangenen Jahres verzeichnet Hansa Destinations eine kontinuierlich steigende Nachfrage von Spediteuren und Logistikern, die Waren auf dem Seeweg zwischen Nynäshamn und Rostock transportieren möchten. Dank höherer Kapazität und zusätzlicher Abfahrten bekommen die Kunden jetzt eine größere Flexibilität in ihrer Transportplanung. An weiteren Bahnlösungen im Hinterlandverkehr werde laut Rostock Port intensiv gearbeitet, um das Angebot zu komplettieren und Stockholm und Rostock als Ostsee-Hubs zu stärken.

„Mit der Erhöhung der Abfahrtsfrequenz werden automatisch ganz neue Frachtprodukte möglich“, erklärte Rostock-Port-Geschäftsführer Gernot Tesch. Man erhoffe sich von der Frequenz- und Kapazitätserhöhung zusätzliche Impulse für die Hubfunktion des Standortes Rostock.

Von OZ