Energiepreise in MV teilweise verdreifacht: Welche Alternativen es gibt

Klein Raden

Stirnrunzelnd betrachtet Frank Hinkler (64) die beiden großen Öltanks im Keller seines Einfamilienhauses in Klein Raden (Landkreis Rostock). Die insgesamt 5000 Liter fassenden Behältnisse sind nicht einmal zur Hälfte gefüllt. „Zum Glück haben wir 2021 ausreichend Heizöl gebunkert und dadurch noch eine Reserve“, sagt seine Frau Frauke (60). Müssten die Mecklenburger Brennstoff aktuell ordern, wäre das für sie ein finanzieller Kraftakt.

Konkret: Statt der 68 Cent pro Liter im Frühjahr vergangenen Jahres hätte das Ehepaar derzeit zwischen 1,71 und 2,10 Euro – je nach Anbieter – zu berappen. „Das wären bei einer vollen Tankfüllung statt etwa 3400 also mindestens um die 8550 Euro“, erklärt der Hausherr.

„Die Preissprünge sind in der Tat extrem“, betont Ulf Schmidt (56), Geschäftsführer der Energie-Sparzentrale in Raben-Steinfeld (Ludwigslust-Parchim). Gerade in den vergangenen drei Wochen beobachtet er eine Preisexplosion. „Für Heizöl und Erdgas müssen die Verbraucher jetzt etwa das Dreifache gegenüber dem Vorjahr hinblättern. Beim Flüssiggas ist etwa eine Verdopplung der Kosten zu beobachten“, so Schmidt.

Zusatzheizer für Duschwasser

Seit 2014 lebt Familie Hinkler in dem 1990 errichteten Gebäude. Es besitzt ein Kaltdach, ist also nicht speziell isoliert. Zudem ist die Ölheizung in die Jahre gekommen. Alternativen sind gefragt.

Die Versicherungsvertreter haben 2019 eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach ihrer alten Scheune installieren lassen. „Diese hat im vergangenen Jahr 9100 kWh erzeugt. Damit produzierten wir rund 80 Prozent unseres Strombedarfs selbst“, erläutert der einstige Leistungssportler, der als Gewichtheber auch international erfolgreich war und eine Trainerausbildung absolvierte.

Familie Hinkler kann auf diesem Display unter anderem ablesen, wie viel Strom die Fotovoltaikanlage erzeugt. Quelle: Dietmar Lilienthal

Ein Teil der Energie wird zudem für die Heizung genutzt. So arbeitet beispielsweise ein elektrisch betriebener Zusatzheizer an der Ölheizanlage. Damit wird das Duschwasser erwärmt. „Im Jahr sparen wir dadurch um die 500 Liter Heizöl“, so Hinkler. Der Tüftler hat aktuell eine elektrische Edelstahlarmatur am Waschbecken montiert. Dadurch ist heißes Wasser sehr viel schneller verfügbar. Auch das spart Öl.

Frank Hinkler hat eine Zusatzheizung für die Ölheizanlage installiert. Damit wird das Duschwasser erwärmt. Quelle: Dietmar Lilienthal

Auf eine kombinierte Öl-Holz-Technik setzen indes seine Nachbarn Ilona (58) und Bernd Wiencke (58). Das Ehepaar hat kürzlich einen Pufferspeicher für die Holzheizung nachgerüstet. „Dadurch benötigen wir im Jahr statt zwölf nur noch etwa neun Kubikmeter Holz. Zudem sind etwa 600 Liter Heizöl nötig“, erzählt Frau Wiencke. Mit bangen Blicken schaue sie allerdings auf die Entwicklung der Brennholzpreise.

Selbst Zauberkünstler war ratlos

Dominik Hepperle (55), der einige Häuser weiter wohnt, heizt mit Flüssiggas. Der Alleinunterhalter hat viele spektakuläre Tricks drauf, doch hier musste der Zauberkünstler passen.

Zauberkünstler Dominik Hepperle musste finanzielle Reserven mobilisieren. Quelle: Thomas Hoppe

Denn der im Garten stehende Flüssiggastank war vor zwei Wochen leer. „Für 2700 Liter Flüssiggas – die reichen etwa für ein Jahr – wurden 1800 Euro fällig. Sonst waren es um die 1100 Euro“, erklärt der alleinerziehende Vater von zwei Jungen. Ein herber Schlag. Es geht an die Reserven.

Hepperle musste vor zwei Wochen seinen 2700 Liter fassenden Flüssiggastank füllen lassen. Statt etwa 1100 Euro wie vor einem Jahr waren jetzt 1800 Euro fällig. Quelle: Dietmar Lilienthal

Zumal dem Künstler durch die Corona-Wirren viele Auftritte platzen. Im Schnitt hat Hepperle etwa 100 Termine jährlich. Vor allem in MV, Hamburg und Brandenburg gastiert er. Im ersten Quartal dieses Jahres gab es für ihn nur ein Gastspiel!

„Ohne die Corona-Hilfen des Bundes wäre es zappenduster gewesen“, bekennt der Klein Radener. Nicht nur in Sachen Energieversorgung kommt er sich hier im ländlichen Raum „etwas abgehängt“ vor. Mit Blick auf die Zukunft erwägt Hepperle die Anschaffung einer neuen Heizung mit Brennwerttechnik. Denn eine Wärmepumpe sei für das 1890 errichtete Gebäude aus Kostengründen keine Option, sagt er.

70 Prozent der Neubauten erhalten Wärmepumpen

So wie Hepperle geht es sehr vielen Bewohnern älterer Gebäude im Nordosten, wie Kay Wittig, Geschäftsführer des Fachverbandes Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik MV, bestätigt. Zum 1. Januar 2025 soll laut Bundesregierung jede neu eingebaute Heizung auf Basis von 65 Prozent erneuerbarer Energien betrieben werden. „Das kann in Neubauten mit Wärmepumpenheizungen gelingen. Vorausgesetzt, sie sind richtig dimensioniert und installiert“, so Wittig.

In MV dominieren Gasheizungen In Mecklenburg-Vorpommern existierten Anfang vergangenen Jahres insgesamt 282 750 gasbetriebene Feuerungsanlagen. Dabei dominierten Zentralheizungen mit Brauchwassererwärmung. 65 572 Zentralheizungen wurden im Nordosten indes mit Öl betrieben. Statt 600 000 bis 700 000 Wärmeerzeugern pro Jahr wurden 2021 bundesweit fast 923 000 neue Anlagen installiert. Das sind zehn Prozent mehr verkaufte neue Geräte für die Raumwärme und warmes Wasser als im Jahr zuvor. Eine der Hauptursachen ist die seit 2020 ausgeweitete staatliche Förderung rund um das Thema Wärme. Im Trend: 154 000 Heizungswärmepumpen wurden 2021 in Deutschland verkauft – ein Wachstum von 28 Prozent gegenüber dem Vorjahr, das ebenfalls bereits durch Absatzrekorde gekennzeichnet war. Das größte Wachstum gab es dabei im Bereich der Luft-Wasser-Wärmepumpen. Eine Luft-Wasser-Wärmepumpefunktioniert ähnlich einem Kühlschrank, der den Lebensmitteln Wärme entzieht. Die benötigte Wärmeenergie kann aus der Luft, dem Wasser oder dem Erdreich stammen. Um ihrer Umgebung Wärme zu entziehen, benötigt die Pumpe Antriebsenergie in Form von Strom.

Er schätzt, dass aktuell bereits 70 Prozent der Neubauten in MV mit Wärmepumpen ausgerüstet werden. Gerade für ältere Gebäude aber ist eine Nachrüstung mit dieser Technik wirtschaftlich nicht immer sinnvoll und vor allem von den Bewohnern oft schwer finanzierbar. „Denn die Häuser müssen unter anderem entsprechend isoliert sein“, so Wittig.

Fachleute: Technologieoffen agieren

Allein für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, die hierzulande bei neuen Objekten sehr häufig verbaut wird, sind mindestens 20 000 Euro fällig, verdeutlicht Energiespar-Experte Schmidt.

Deshalb plädieren die Fachleute für den Einsatz aller vorhandenen Technologien. „Das gilt nicht zuletzt für den Nordosten“, erklärt Wittig. Dazu gehören beispielsweise Holzzentralheizungen mit Pellets. Eine Option seien auch moderne Gasheizungen mit Brennwerttechnik, die langfristig den Einsatz von Wasserstoff bzw. synthetisch erzeugten Brennstoffen (E-Fuels) ermöglichen.

Auf den Einsatz von Wasserstoff setzt langfristig auch Hinkler: „Gerade in Verbindung mit meiner Fotovoltaikanlage würde das Sinn machen.“ Denn mit dem auf dem Dach erzeugten Strom wäre das eine Chance, die Ölheizung zu ersetzen. Aufgrund der beträchtlichen Investitionen ist dies trotz staatlicher Förderung aber wohl nicht finanzierbar, fürchtet er.

„Aktuell gibt es bereits eine Bundesförderung für energieeffiziente Gebäude in Höhe von bis zu 45 Prozent“, verdeutlicht Schmidt. Die Bundesregierung hat indes in Aussicht gestellt, diese Unterstützung noch zu erhöhen.

Von Volker Penne