Moskau/Freeport

Im Ringen um Absatzmärkte für ihr Erdgas gehen die Weltmächte USA und Russland in die Offensive. Beide Seiten haben fast zeitgleich Journalisten eingeladen, um Argumente vorzutragen: in Freeport für amerikanisches LNG-Gas, in Moskau und Bovanenkovo, Sibirien, für russisches Pipeline-Gas. Zwei OZ-Reporter waren dabei, recherchierten die Fakten, hörten Versprechen.

Anlass ist der umstrittene Bau der Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2, über die der russische Erdgas-Gigant Gazprom noch mehr Gas nach Europa pumpen möchte. US-Präsident Donald Trump droht beteiligten europäischen Unternehmen mit Sanktionen. Anlandepunkt der Pipeline ist Lubmin bei Greifswald. Damit gerät Mecklenburg-Vorpommern ins Zentrum der Auseinandersetzung um die Energieversorgung.

In einer Serie stellt die OZ beide Seiten gegenüber:

Frank Pubantz