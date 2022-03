Der Krieg Russlands gegen die Ukraine nimmt an Schärfe zu. Auch in MV wächst die Sorge, in den Konflikt hineingezogen zu werden. LKA und Innenministerium gehen von einer verschärften Bedrohungslage aus. Was jeder tun kann, um sich zu schützen – und an welchem Ort in MV die Lage als besonders sensibel gilt.