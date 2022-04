Wöbbelin

Moritz Denissen schlägt die schwarze Folie über dem Erdwall zurück: Die ersten Spargelköpfe haben die Oberfläche bereits durchbrochen. „Die müssen so schnell wie möglich raus“, sagt Denissen.

Der 19-Jährige hilft bis zum Beginn seines Landwirtschaftsstudiums auf dem elterlichen Hof in Wöbbelin bei Ludwigslust und schaut heute auf den Spargelfeldern nach dem Rechten. Der jüngste Wärmeschub hat die weißen Stangen so richtig sprießen lassen. Nach einem Kaltstart zum Erntebeginn letzte Woche kann es jetzt richtig losgehen – rechtzeitig zum Osterfest.

Bis zu zehn Tonnen am Tag

Die erste Sorte der Saison wächst noch im Folientunnel heran. Sie heißt Gijnlim und wird für ihren hohen Ertrag geschätzt. Derzeit werden etwa 700 bis 800 Kilo pro Tag gestochen, erklärt Moritz’ Vater Rudolf Denissen.

„Zum Höhepunkt der Saison an heißen Maitagen sind es auch schon mal zehn Tonnen täglich. Aber so viel will ich eigentlich gar nicht, weil ich diese Menge gar nicht vermarkten kann.“

Noch gibt es auf dem Hof Denissen nur Folien-Spargel Quelle: Frank Söllner

Vermarktet wird das Edelgemüse unter anderem im Hofladen der Denissens in Sichtweite der Felder. Kürzer könnten die Wege gar nicht sein. Die günstigste Qualität an Bruchspargel kostet heute knapp zehn Euro pro Kilo.

Seit sieben Jahren im Spargel

Doch eigentlich hoffen die Inhaber darauf, dass die rund 70 Erntehelfer aus Rumänien und Bulgarien möglichst viel erstklassige Ware aus den Erdwällen holen. Einer von ihnen ist Mosheag Calih aus dem rumänischen Mures. Der 28-Jährige ist seit sieben Jahren im Einsatz bei den Denissens.

„Ich bin schon seit Februar hier“, erklärt Calih. Bevor der Spargel geerntet werden konnte, half er beim Bauen der Tunnel und Spannen der Folien. Insgesamt dauert sein Einsatz in Wöbbelin drei Monate.

Dreimal so viel Geld wie in Rumänien

„Spargelstechen ist eine gute Arbeit“, betont er. Und für rumänische Verhältnisse gut bezahlt: „In den anderen neun Monaten arbeite ich in Rumänien als Bauarbeiter. Da verdiene ich drei bis vier Euro pro Stunde.“ Im Spargel gibt es dagegen rund zehn Euro.

Und auch nach sieben Jahren hat Calih den Spargel noch nicht über: „Wir essen mittags immer zusammen. Da gibt es oft Spargel.“ Heute gab es zum Mittagessen Hühnerfrikassee – natürlich mit Spargel. Das Einzige, was Calih ein wenig zu schaffen macht, ist sein Rücken, weil er sich beim Spargelstechen ständig bücken muss.

Bloß nicht den Kopf stoßen

Moriz Denissen vertraut darauf, dass die erfahrenen Erntehelfer wissen, was sie tun. „Der Spargel soll so gestochen werden, dass er gut in die Kisten passt, dann hat er die optimale Länge.“

Moritz Denissen (19) Quelle: Frank Söllner

Die Kisten sind knapp 30 Zentimeter breit, und die Spargelstange sollte darin noch ein wenig Platz haben, damit die empfindlichen Köpfe nicht an den Rand stoßen.

30 Kilo pro Stunde

Perfekt wären also 26 bis 28 Zentimeter. „Wenn die Stangen zu weit oben gestochen werden, können wir sie nur als Bruch verkaufen, wenn der Stich zu weit unten angesetzt wird, besteht die Gefahr, dass die Pflanze im Boden verletzt wird“, erklärt Denissen.

Und noch etwas ist wichtig: „Nach dem Stechen muss das Loch wieder gut verfüllt werden, sonst wächst die nächste Stange krumm, weil sie sich immer den Weg des geringsten Widerstands sucht.“ Ein erfahrener Arbeiter, der all das berücksichtigt, schafft etwa 30 Kilo Spargel pro Stunde.

Perfekter Boden für das Edelgemüse

Und was macht den Spargel der Denissens so besonders? „Unsere Gegend ist mit ihren leichten Böden einfach prädestiniert für Spargel“, erklärt Vater Rudolf. „Schon vor dem Zweiten Weltkrieg wurde von hier aus Hamburg mit Spargel beliefert.“

Doch bei all seiner Erfahrung würde Denissen seinen eigenen Spargel bei einer Verkostung wohl nicht herausschmecken, glaubt er. „Ich würde jedenfalls nicht bei ,Wetten, dass...?’ antreten“, scherzt er.

Jetzt noch kein Spargel-Pipi

Das liege auch daran, dass sich die Sorten geschmacklich kaum unterscheiden. „In diesem Jahr probieren wir auf zwei Pflanzreihen eine neue Sorte aus. Aber ich glaube nicht, dass unsere Kunden den Unterschied schmecken werden.“ Manche Sorten seien ein wenig süßer, „aber das mögen manche Kunden gar nicht.“

Wenn die Sonne den Boden einige Wochen lang erwärmt hat, lässt Denissen den frühen Spargel im wahrsten Wortsinne ins Kraut schießen und wechselt auf die erste Freilandsorte. Erst die dritte Sorte, die dann bis zum traditionellen Ernteende am Johannistag (24. Juni) gestochen wird, sorgt für den typischen Effekt, den jeder Spargelliebhaber kennt: das Spargel-Pipi.

Muttis Suppe ist die beste

Innovative Spargelrezepte sucht man bei den Denissens zu Hause vergebens: „Ich mag Spargel am liebsten mit Sauce Hollandaise und Schnitzel“, sagt Vater Rudolf. Und Sohn Moritz schwärmt: „Für mich geht nichts über die Spargelsuppe meiner Mutter.“

Von Axel Büssem