Erste Kurzarbeit-Bilanz für MV: 250 Millionen Euro ausgezahlt, Zehntausende Jobs gerettet

Rostock

Björn Meyer arbeitete erst zwei Wochen in seinem neuen Job, als im Frühjahr der große Lockdown kam. Der Einzelhandelskaufmann, der in Wirklichkeit anders heißt und seinen richtigen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, ging in Kurzarbeit und blieb erst einmal zu Hause. Sein Arbeitgeber, ein kleines Fachgeschäft in der Greifswalder Innenstadt, musste wie alle nicht systemrelevanten Betriebe vorübergehend schließen. Inzwischen ist der Laden längst wieder geöffnet, der 34-Jährige aber schon wieder in Kurzarbeit. Die Innenstadt ist leer, es gibt zu wenig zu tun. „Die Laufkundschaft fehlt“, sagt der Verkäufer.

Meyer bleibt jetzt jede zweite Woche zu Hause. In der anderen Woche steht er täglich sechs Stunden im Laden. Der Lockdown habe auch seine guten Seiten, sagt er. So könne er jetzt mehr Zeit mit seiner vierjährigen Tochter verbringen, von deren Mutter er getrennt lebt. „Finanziell ist es nicht so toll, im Einzelhandel wird ja sowieso nicht so viel bezahlt.“ Er lebt von einem Mix aus Kurzarbeitsgeld und Gehalt, unter dem Strich fehlen ihm 150 Euro im Monat auf dem Konto.

Fast 90 000 Kurzarbeiter im April

So wie dem Greifswalder ergeht es derzeit vielen. Im April waren 87 100 Beschäftige im Nordosten in Kurzarbeit, arbeiteten gar nicht oder reduziert. Bis Juli ging die Zahl zurück, auf 33 500 Personen, also immerhin noch jeder 17. Beschäftigte im Land. Aktuellere Zahlen gibt es nicht, weil die Betriebe die Lohnzuschüsse bei der Arbeitsagentur bis zu drei Monate rückwirkend beantragen können.

Insgesamt flossen bis Ende Oktober 250 Millionen Euro an Kurzarbeitergeld an Unternehmen in MV – so viel wie nie zuvor. Die gigantische Summe hatte noch größer ausfallen können. Angezeigt, dass es bei ihnen zu Kurzarbeit kommen könnte, haben 19 300 Unternehmen, für 188 000 Mitarbeiter. Das ist etwa jeder dritte Arbeitnehmer im Land. Aber längst nicht alle machten von der Möglichkeit dann tatsächlich Gebrauch.

Entspannung bis November

Mit dem seit November verhängten Teillockdown dürften die Zahlen noch einmal steigen. „In den vergangenen Monaten hatte sich die Situation für einige Branchen in Mecklenburg-Vorpommern wieder etwas entspannt. Sie konnten von den Corona-Lockerungen profitieren und haben daher ihre Kurzarbeit häufig reduziert oder sogar beendet“, sagt Margit Haupt-Koopmann, Chefin der Regionaldirektion Nord der Arbeitsagentur. Wie sich die Situation im November entwickelt hat, lasse sich aber erst am 1. Dezember einschätzen, wenn die neuen Arbeitsmarktdaten vorliegen.

Die meisten Anträge stellten das Beherbergungsgewerbe, Gaststätten und der Einzelhandel – allesamt Branchen, die mit dem Thema Kurzarbeit früher noch nie zu tun hatten, berichtet ein Arbeitsagentur-Mitarbeiter. Viele wussten gar nicht, was sie unternehmen müssen, um die Leistung zu erhalten. Manche Chefs schickten ihre Beschäftigten einfach zu den Arbeitsämtern. Sie sollten sich ihr Geld dort abholen, was natürlich nicht funktionierte.

Komplizierte Regelungen

„Das Thema ist sehr kompliziert“, sagt ein Sprecher der Regionaldirektion. Große Firmen, die fast komplett stillstehen wie Aida oder die MV Werften, sind längst nicht die Regel. Es gibt viele Unternehmen, die einzelne Abteilungen in Kurzarbeit schicken. Oder nur einige Mitarbeiter, und das auch nicht zu 100 Prozent. Beschäftige erhalten 60 Prozent des ausgefallenen Nettolohns, wenn sie Kinder versorgen müssen, sind es 67 Prozent. Ab dem vierten Monat steigen die Sätze auf 70 und 77 Prozent sowie auf 80 und 87 Prozent ab dem siebten Monat.

Vor wenigen Tagen verlängerte die Bundesregierung die Kurzarbeit-Regelung für die Corona-Pandemie bis Ende 2021. Theoretisch könnte sich Björn Meyer also noch auf viel zusätzliche Zeit mit seiner Tochter einrichten – falls die Kunden noch länger wegbleiben sollten. Ein Ende dieser Ungewissheit und ein normaler Alltag wären ihm allerdings lieber – wie weiteren Zehntausenden Beschäftigten im Nordosten auch, die gerade um ihre Jobs bangen müssen.

Von Gerald Kleine Wördemann