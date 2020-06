Erste Schiffe der Rostocker Reederei Arosa fahren wieder: Das sind die Bedingungen

Rostock

Bei Arosa sind die ersten Kreuzfahrtschiffe wieder unter Dampf, beziehungsweise haben ihre Diesel angeworfen: Auf Rhein, Donau und dem portugiesischen Douro checkten vor ein paar Tagen die ersten Gäste nach Beginn der Coronakrise auf Schiffen des Rostocker Flusskreuzfahrt-Unternehmens ein. Die ersten Fahrten in Frankreich soll es in gut drei Wochen geben.

Grund für die Verzögerung im Nachbarland: Die französische Regierung habe Flusskreuzfahrten ab dem 11. Juli wieder freigegeben. Insgesamt sei die Nachfrage nach den ersten Tickets gut, erklärt Arosa-Sprecherin Annika Schmied.

Bisher fährt je ein Schiff der Flotte auf Rhein und Donau – den wichtigsten Zielgebieten der Rostocker – und dem Douro. Ihre Zahl soll schrittweise auf die üblichen acht Schiffe auf den beiden Flüssen zusammen erhöht werden. In Frankreich setzt Arosa bis zu drei Schiffe ein. In Portugal bleibt es bei dem einen. Die maximale Passagierzahl auf den ersten Fahren ist aufgrund der Corona-Auflagen reduziert. „Das kommt mit den Buchungen ganz gut hin“, sagt Annika Schmied. Auslastung oder Passagierzahlen nennt das Unternehmen nicht. Ursprünglich hatte Arosa den Neustart bereits zu Pfingsten geplant, musste die Pläne aber aufgeben.

Crew trägt Masken

Man wolle den Alltag an Bord so normal wie möglich gestalten, heißt es. Die Crew trägt Mund- und Nasenschutz, die Gäste nur in den Gängen – also weder in der Gastronomie noch in Außenbereich und Kabine. Das Essen wird am Tisch serviert und nicht mehr wie bisher am Selbstbedienungs-Buffet. In den Bord-Pool dürfen weniger Personen als sonst, bei Spa- und Kosmetikbehandlungen wird das Tragen der Maske empfohlen. Landausflüge finden wie gewohnt statt.

Kurzarbeit für 750 Mitarbeiter

Seit Mitte März lagen die insgesamt zwölf Schiffe der Flotte mit dem Corona-Lockdown fest. 750 Beschäftigte, 100 davon in Rostock, gingen in Kurzarbeit. Die wird nun zurückgefahren. Sämtliche Crewmitglieder sind bei der zu Arosa gehörenden Reederei im schweizerischen Chur angestellt. Durch den Stillstand entging dem Unternehmen das wichtige Oster- und Pfingstgeschäft. Arosa erhielt einen KfW-Bürgschaftskredit.

Aida plant angeblich Minikreuzfahrten

Wann die größeren Schiffe des Rostocker Kreuzfahrtunternehmens Aida Cruises wieder die Anker lichten, bleibt offen. „Wir arbeiten am Neustart“, heißt es in der Zentrale. Mehr könne man derzeit nicht sagen. Bereits vor ein paar Wochen hieß es im Umfeld von Aida, dass drei- bis viertägige Minikreuzfahrten in Nord- und Ostsee geplant seien – als reine Seefahrten ohne Stopps und Landgänge. Aida kommentiert die Gerüchte nicht.

